Чемпіон світу за версіями IBF / WBO / WBA в суперважкій вазі Енді Руїс (33-1, 22 КО) збирається плідно тренуватися перед боєм з Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Про це він нещодавно заявив.

"Я доводжу, що люди можуть сказати: "Якщо він зробив це, то і я можу". І ви можете зробити це, поки ви залишаєтеся відданим справі, старанно тренуєтеся і вірите в себе. Я збираюся натренувати свою дупу і знову перемогти", - сказав Руїс.