Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) не зможе перемогти Енді Руїса (33-1, 20 КО) через невпевненість у власних силах.

Про це розповів чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер (41-0-1, 40 КО).

"Я очікую, що Руїс знову переможе. Джошуа не вистачає необхідної йому впевненості. Я знаю, що коли пролунає гонг, йому доведеться переконати мене в тому, що він хоче цього поєдинку. У Ентоні завжди була слабка психологія. Ви не можете її тренувати. Або вона у тебе є, або немає. Або ти віриш в себе, чи ні.

Ти або перемагаєш, чи ні. Це гладіаторський вид спорту. Якщо у тебе немає належного настрою, тобі не місце в боксі. У цьому виді спорту не можна проявляти слабкість, особливо коли ти чемпіон, адже ти завжди являєшся мішенню", - відзначив Вайлдер.