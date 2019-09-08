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Вайлдер вказав на переможця реваншу Руїс-Джошуа

Сьогодні 12:28 161 0
Деонтей Вайлдер прокоментував реванш між Ентоні Джошуа та Енді Руїсом
Вайлдер вказав на переможця реваншу Руїс-Джошуа
#Джошуа, #Руїс, #Вайлдер

Джерело - xsport.ua.

Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) не зможе перемогти Енді Руїса (33-1, 20 КО) через невпевненість у власних силах.

Про це розповів чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер (41-0-1, 40 КО).

"Я очікую, що Руїс знову переможе. Джошуа не вистачає необхідної йому впевненості. Я знаю, що коли пролунає гонг, йому доведеться переконати мене в тому, що він хоче цього поєдинку. У Ентоні завжди була слабка психологія. Ви не можете її тренувати. Або вона у тебе є, або немає. Або ти віриш в себе, чи ні.

Ти або перемагаєш, чи ні. Це гладіаторський вид спорту. Якщо у тебе немає належного настрою, тобі не місце в боксі. У цьому виді спорту не можна проявляти слабкість, особливо коли ти чемпіон, адже ти завжди являєшся мішенню", - відзначив Вайлдер.

Раніше, Руїс пообіцяв схуднути до бою із Джошуа.

Нагадаємо, перший бій відбувся 1 червня в Нью-Йорку, Руїс переміг технічним нокаутом в сьомому раунді. Другий бій відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.

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