Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) програв Енді Руїсу (33-1, 20 КО) завдяки одному добре підготовленому ударові.

Про це розповів сам боксер.

"У першому бою з Руїсом я на 50% наблизився до перемоги. Коли я сказав, що Енді переміг мене завдяки удару посланого богами, я не мав на увазі, що це був лакі-панч. Руїс тренував цей удар, а я готувався захищатися від хуків. Але він зловив мене ударом по голові. Я не зміг відновитися. Це було ідеальне попадання.

Я можу вийти в ринг і робити те ж саме, що і в першому бою. Можливо, я просто не буду поспішати", – відзначив Джошуа.