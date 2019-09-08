Джерело - xsport.ua.
Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) програв Енді Руїсу (33-1, 20 КО) завдяки одному добре підготовленому ударові.
Про це розповів сам боксер.
"У першому бою з Руїсом я на 50% наблизився до перемоги. Коли я сказав, що Енді переміг мене завдяки удару посланого богами, я не мав на увазі, що це був лакі-панч. Руїс тренував цей удар, а я готувався захищатися від хуків. Але він зловив мене ударом по голові. Я не зміг відновитися. Це було ідеальне попадання.
Я можу вийти в ринг і робити те ж саме, що і в першому бою. Можливо, я просто не буду поспішати", – відзначив Джошуа.
Нагадаємо, перший бій відбувся 1 червня в Нью-Йорку, Руїс переміг технічним нокаутом в сьомому раунді. Другий бій відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.
Раніше, Вайлдер вказав на переможця реваншу Руїс-Джошуа.