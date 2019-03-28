Гвоздик: Атлас ризикував, коли почав працювати зі мною

Тедді Атлас ризикував, коли погодився працювати разом Олександром Гвоздиком.

Так вважає сам чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC.

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"Це складно тренуватися з Атласом, тому що він завжди вимагає тебе бути найкращим, кожен день. Ти не можеш взяти паузу або щось таке. Це завжди складно, дуже складно, але це того варто. Ми тут не для простих речей. Немає болю - немає досягнень.

Я радий, що Атлас зважився попрацювати зі мною, тому що це було непросте рішення для нього.

Бій зі Стівенсоном? Це було щось особливе. Це не тільки моя перемога. Це був найбільший крок в моєму житті. Але і Тедді теж, він повернувся, довів усім, що він в хорошій формі, як тренер. Ну і, звичайно, він ризикував, адже, якби я не переміг, то всі списи полетіли б у його бік", - сказав Гвоздик.