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Україна — Естонія 8:0: огляд матчу чемпіонату світу в дивізіоні 1В

Сьогодні 12:07 64 0
Україна — Естонія 8:0: огляд матчу чемпіонату світу в дивізіоні 1В
Фото: ФХУ
#Збірна України з хокею, #Олександр Пересунько

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України з хокею вдало стартувала на чемпіонаті світу в дивізіоні 1B. У першому матчі на турнірі команда наставника Дмитра Христича розгромно перемогла Естонію, поєдинок завершився з рахунком 8:0. 

Перший період завершився лише з мінімальною перевагою України. Втім, уже в другій 20-хвилинці підопічні Христича довели свою перевагу в класі, закинувши ще три шайби без відповіді. У третьому періоді естонська команда остаточна посипалася, пропустивши ще чотири рази. 

В історії протистоянь збірних України та Естонії це була 18-та очна зустріч. "Жовто-сині" зміцнили свою перевагу — 15 перемог проти лише трьох поразок. 

Найкращим гравцем матчу визнали Олександра Пересунька, який записав до свого активу одну шайбу та дві результативні передачі. 

Відтак після першого туру українці посідають перше місце, випереджаючи Литву та Китай завдяки кращій різниці забитих та пропущених шайб. 

Огляд

Чемпіонат світу з хокею — Дивізіон 1B
Twinsbet Arena, Вільнюс (Литва)
1-й тур, 27 квітня

Україна — Естонія 8:0 (1:0, 3:0, 4:0)

Шайби: 1:0 - Пересунько (Ратушний, Мазур), 11:44, 2:0 - Садовиков (Захаров, Лялька), 21:36, 3:0 - Денискін (Ратушний, Фадєєв), 21:47, 4:0 - Трахт (Пересунько, Пангелов-Юлдашев), 25:27, 5:0 - Кривошапкін (Ворона, Янішевський), 47:24, 6:0 - Мережко (Пересунько, Толстушко), 52:41, 7:0 - Денискін (Янішевський), 54:58, 8:0 - Морозов (Садовиков), 55:55

Наступний матч на ЧС Україна проведе у неділю, 28 квітня (початок — о 19:30 за Києвом). Суперник — збірна Нідерландів, яка в першому турі з рахунком 0:3 поступилася Китаю. Також в одному дивізіоні з українською командою перебувають збірні Іспанії та Литви. Загалом шість команд, лише найкраща здобуде путівку до наступного за елітним — дивізіону 1А. 

Нагадаємо, українця визнали найкращим голкіпером чемпіонату світу U-18.

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