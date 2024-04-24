Збірна України розгромила Китай перед стартом чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з хокею розгромила Китай в останньому товариському матчі перед початком чемпіонату світу-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 9:0 на користь підопічних Дмитра Христича. У першому періоді "синьо-жовті" закинули п'ять шайб, у другому — три, у третьому — одну.

На папері Китай вважали найнебезпечнішим суперником. Але китайські хокеїсти, з якими в офіційній зустрічі українці гратимуть уже 30 квітня, були б справді небезпечними, якби приїхали до Європи в найсильнішому складі. Світову першість команда проведе без представників клубу російської воєнної Континентальної хокейної ліги та натуралізованих гравців з Куньлунь Ред Стар.

Чого варта збірна Китаю без хокеїстів провідного клубу показав останній олімпійський передкваліфікаційний турнір, де китайці поступилися 1:10 збірній Великої Британії, 1:6 – команді Румунії та перемогли 7:5 не грандів у хокеї сербів.

Контрольний матч з хокею

21 квітня

Україна — Китай 9:0 (5:0, 3:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Лялька (Толстушко, Янішевський), 00:36. 2:0 – М. Фадєєв (Волков, Ворона), 04:00. 3:0 – Бородай (Лялька), 06:05. 4:0 – Пересунько, 08:05. 5:0 – Бородай (Лялька, – менш.), 10:24. 6:0 – Денискін (Ворона, Фадєєв), 28:54. 7:0 – Морозов (Кривошапкін, Ратушний), 29:09. 8:0 – Денискін (Ворона, Фадєєв), 33:58. 9:0 – Пересунько (менш.), 47:29

У попередньому контрольному матчі Україна обіграла Литву.

Зазначимо, що 27 квітня українці зіграють перший матч чемпіонату світу в Дивізіоні 1В проти естонців. Початок – о 19:30 за київським часом.