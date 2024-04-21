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Збірна України обіграла Литву в контрольному матчі напередодні ЧС

Сьогодні 17:41 155 0
Збірна України обіграла Литву в контрольному матчі напередодні ЧС
#Збірна України з хокею

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України з хокею здобула перемогу над Литвою в контрольному поєдинку напередодні чемпіонату світу в дивізіоні 1В.

Зустріч завершилася з рахунком 2:5 на користь підопічних Дмитро Христича. У першому періоді команди зіграли внічию, однак завершальна частина гри була повністю під контролем українців. 0:3 у третьому періоді та впевнена перемога в майбутнього суперника на чемпіонаті світу.

Контрольний матч
21 квітня

Збірна України — збірна Литви 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)

Шайби: 0:1 – Дахновський, 06:17. 0:2 – Дахновський (Коренчук, Кривошапкін), 10:52. 1:2 – Ґінтаутас (Чізас, Кракаускас), 15:55. 2:2 – Ґрінюс (Ґусєвас), 16:23. 2:3 – Захаров (Фадєєв, Кривошапкін, - більш.), 44:15. 2:4 – Коренчук (Трахт, - п.в.), 58:15. 2:5 – Ворона (п.в.), 59:30

Напередодні "синьо-жовті" двічі обіграли Латвію в межах підготовки до ЧС. Наступну гру Україна проведе у середу, 24 квітня, проти Китаю.

Чемпіонат світу в Дивізіоні 1B стартує 27 квітня. Суперниками збірної будуть Литва, Китай, Іспанія, Естонія та Нідерланди.

Напередодні юнацька збірна України посіла другу позицію на чемпіонаті світу з хокею в дивізіоні 1А, що не дозволило пройти до елітного дивізіону світової першості.

Раніше ми повідомляли, що стала відома заявка національної збірної на ЧС.

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