Попри те, що румунська жіноча збірна вище української на шість рядків у рейтингу національних команд, у букмекерів перед матчем фаворитами були наші дівчата. Після першого змагального дня здавалося, що будь-які сумніви в перемозі українок відпали. Що ж трапилося 13 квітня?

Цікаво, що в першому поєдинку Леся Цуренко вважалася за букмекерськими котируваннями андердогом у протистоянні з Аною Богдан. На перемогу українки коефіцієнт складав 2,21, тоді як на виграш румунки – 1,78. У першому сеті здалося, що букмекери виявилися правими.

Але Леся пристосувалася до вітряної погоди та специфічного покриття і взяла гру під свій повний контроль. У підсумковій статистиці яскраво виділялися показники вимушених (11:18) і невимушених (29:39) помилок на користь Цуренко. Тут пригадалася серія невдач Богдан у поточному сезоні й вона підтвердила статус "слабкої ланки" в румунській команді.

A tale of 2 parts. Ana started the match great, taking a hard fought 1st set. But after that in the 2nd set Tsurenko raised her game and gave Ana a real fight. Ana wasnt able to match it and let the match get away from her. Lesia Tsurenko defeated Ana Bogdan 3-6, 6-2, 6-0. pic.twitter.com/67ArhDYIcE