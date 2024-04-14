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Україна – Румунія: враження після поразки у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг

Сьогодні 11:55 Андрій Зуєв 377 1
Україна – Румунія: враження після поразки у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг
#Людмила Кіченок, #Надія Кіченок, #Кубок Біллі Джин Кінг, #Еліна Світоліна, #сестри Кіченок, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Попри те, що румунська жіноча збірна вище української на шість рядків у рейтингу національних команд, у букмекерів перед матчем фаворитами були наші дівчата. Після першого змагального дня здавалося, що будь-які сумніви в перемозі українок відпали. Що ж трапилося 13 квітня?

Впевненість у перемозі після першого дня

Цікаво, що в першому поєдинку Леся Цуренко вважалася за букмекерськими котируваннями андердогом у протистоянні з Аною Богдан. На перемогу українки коефіцієнт складав 2,21, тоді як на виграш румунки – 1,78. У першому сеті здалося, що букмекери виявилися правими.

Але Леся пристосувалася до вітряної погоди та специфічного покриття і взяла гру під свій повний контроль. У підсумковій статистиці яскраво виділялися показники вимушених (11:18) і невимушених (29:39) помилок на користь Цуренко. Тут пригадалася серія невдач Богдан у поточному сезоні й вона підтвердила статус "слабкої ланки" в румунській команді.

Трохи пізніше Еліна Світоліна на класі перемогла Жаклін Крістіан 6:3, 7:5. Достатньо рівний за статистикою матч, у якому все ж таки за віннерсами українка виявилася попереду – 21:16. Це підтверджує, що Еліна дійсно впевнено себе почувала і контролювала гру.

Після 2:0 першого дня всі ми, хто вболівав за Україну, впевнено очікували вечір 13 квітня. І розпочався він доволі оптимістично.

Ана Богдан – героїня другого дня

Цікаво, що в першому матчі другого ігрового дня букмекери майже не давали жодних шансів румунці. Перемога Світоліної оцінювалася коефіцієнтом 1,26. Коли Еліна в першому сеті матчу проти Ани Богдан повела за геймами 4:1, особисто в мене промайнула думка: "Ну ні! Так не цікаво!" Невже все завершиться третім матчем? Хотілося більш конкурентного протистояння і перегляду принаймні чотирьох поєдинків.

Хто знав, що Ана Богдан далі видасть п'ять поспіль неймовірних геймів. Румунка наче помолодшала на декілька років і показала свій найкращий теніс. Плюс, її ризиковані бекхенди вздовж лінії почали потрапляти точно в ціль з неймовірною стабільністю. В підсумковій статистиці, до речі, вона перемогла Еліну за бекхендовими віннерсами – 15:4. Це єдиний показник, який дійсно засвідчує суттєву перевагу румунки.

Завершення другого сету і початок третього вселив в українських уболівальників виправданий оптимізм. Світоліна взяла гру під контроль і виграла п'ять геймів поспіль. При цьому у другому геймі третьої партії було здійснено 23 (!) розіграші. Еліна відіграла три брейк-пойнти та зрештою характером зачавила Ану. Здавалося, психологічний Рубікон перейдено і румунка зламана.

Але ні, в цей момент Богдан вирішила стати героїнею цього матчу і виграла чотири гейми поспіль, явно спіймавши кураж. Неймовірний емоційний запал румунки був особливо помітний, коли вона давала флешінтерв'ю на корті після гри.

Якщо ж відволіктися від емоційної складової, то варто відзначити, що теніс у матчі Світоліна – Богдан був далеким від гарних якісних показників. Суперниці аж занадто часто помилялися. Статистика невимушених помилок яскраво про це свідчить (59:56).

Переможну естафету в Богдан підхопила і Крістіан. Програвши Цуренко в першій партії 2:6, 25-річна Жаклін витягнула гру на характері. Цікаво, що майже вся статистика на боці українки. Леся виявилася кращою навіть за кількістю виграних розіграшів: 94:91. Але в ключові моменти Жаклін проявляла характер і ламала гру. Це дозволило їй взяти три завершальних гейми у другому сеті, а також виграти затяжний шостий гейм у вирішальній партії. Саме в ньому румунка відіграла два брейк-пойнти і повела в рахунку 4:2.

Розчарування в парному розряді

Нам залишалося лише сподіватися на зіграність сестер Кіченок. Людмила і Надія дійшли до фіналу Чарльстона саме на зеленій глині, тому впевненість українських вболівальників була цілком виправдана. Та лише до того моменту, коли прийшла новина про зміну складу румунок.

Юні дарування Тодоні та Гає поступилися місцем у вирішальному поєдинку більш досвідченим партнеркам. Та головне, що Богдан і Жаклін перебували на неймовірному емоційному підйомі. Цей енергетичний трамплін просто виніс їх на пік у першому сеті – 6:2. Румунки просто змели наших дівчат із корту.

Сестри виглядали розгубленими і за невимушеними помилками в першій партії "виграли" 17:9. У другій партії гра вирівнялася. Румунки продовжували ризикувати й тиснути. Через це вони більше помилялися. Але змушували хибити й наших сестер.

А за рахунку "4:3 більше" на користь українок суддя на вишці зафіксував торкання м'яча до тіла однієї із сестер, проте повтор у трансляції чітко показав, що ігровий снаряд влучив у ракетку. В підсумку гейм завершився на користь суперниць Людмили і Надії.

Зрештою, напружений тай-брейк – 9:7 для пари Богдан/Жаклін. І ми втратили шанс повболівати за нашу збірну у севільському фіналі в листопаді.

Враження від командного матчу

Попри поразку, особисто мені це командне протистояння принесло безліч емоцій. Від ейфорії першого дня до захоплення суперницями наступного. Короткі підсумки сформулюю в декількох тезах:

  • Світоліна і Цуренко підтвердили більш високий, ніж у суперниць, клас, але помітно, що на даному етапі сезону знаходяться на функціональному спаді;

  • жіночий теніс значною мірою залежить від емоцій і ментального налаштування – на другий ігровий день румунки вийшли надзвичайно зарядженими, а наші дівчата (принаймні так здалося) вже відсвяткували перемогу;

  • теніс був якісним тільки епізодами – про це свідчить занадто висока статистика невимушених помилок (якщо в перший день у цьому можна звинуватити сильний вітер, то 13 квітня погода була сприятливою для більш якісної гри);

  • румунська збірна продемонструвала вміння гнучкіше підійти до командного протистояння – заміна пари була авантюрою, але спрацювала.

І нарешті, один момент, який мене трошки здивував. У перший день відчувалася перевага "наших" трибун. Вдалі дії Еліни і Лесі супроводжувалися гучнішими оваціями й оплесками. Було помітно, що дівчата грають на "домашній арені". В другий же день все було навпаки. По-перше, трибуна наших уболівальників чомусь сильно спустошилася. Румунок же почали підтримувати набагато сильніше. Можливо, це теж стало вагомим внеском у їхню підсумкову перемогу.

Хоча зараз і відчувається розчарування, і певне вболівальницьке спустошення, але є й доля захоплення. І не стільки румунками, скільки саме жіночим тенісом. У цьому виді спорту інтрига може відродитися там, де здавалося б її не варто очікувати. Цього разу доля була не на боці наших дівчат і їм знову прийдеться пробиватися в командну еліту. Побажаємо їм більш вдалих виступів і будемо очікувати нові переможні матчі вже на цьогорічних турнірах WTA.

Андрій Зуєв, Чемпіон

Фото: Billie Jean King Cup

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