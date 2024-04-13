Мовний скандал зі Сапроновим як квінтесенція українського суспільства

Джерело - Чемпіон.

Напередодні в етері телеканалу Setanta Sports стався мовний скандал. Під час трансляції тенісного матчу між збірними України та Румунії зі студії було випроваджено запрошеного експерта Юрія Сапронова, мецената, волонтера та… Випроваджено через скарги глядачів на російську мову.

Хто ви, пане Сапронове

60-річний етнічний росіянин Юрій Сапронов відомий для спортивного загалу як тенісний меценат, людина, яка подарувала спортивному світу зірку Еліни Світоліної. З 2007 по 2017 роки харківський бізнесмен був спонсором найкращої тенісистки України. За інформацією у ЗМІ, Сапронов вклав у кар’єру Еліни близько 1 мільйона доларів.

Набагато менше, для широкого загалу, відома суспільно-політична діяльність бізнесмена. Він завжди був у тіні Кернеса та Добкіна. Під час Євромайдану, у 2013-му, тоді депутат харківської ОДА від партії Регіонів, прийшов на сесію з іншими соратниками у футболці з написом "Беркут". Щоправда, згодом Сапронов публічно засудив дії силовиків і навіть вимагав покарати винних. Політична гнучкість?

На жаль, фото не збереглось, однак Сапронов ніколи не заперечував той факт, а лише зазначав, що безліч разів просив вибачення. Чи достатньо цього, коли на вулицях ллється кров?

Ба більше – тоді ж хизувався ось такими перформансами.

Він ще тоді назвав себе патріотом, але насправді підтримував силовий сценарій придушення Євромайдану і консервацію безмежної влади Віктора Януковича. Потім же довелося відхреститися від темного минулого і сховати свою суть за новими гаслами та лозунгами, бо готувався до виборів мера.

У 2014 році харківський активіст Олександр Солонтай заявив, що втіклий президент Янукович перебуває на базі "Суперіор Гольф-Клуб", який належить Сапронову. Підтверджень цьому не знайшлось, а сам бізнесмен спростував цю інформацію.

Після розстрілу "Небесної сотні" Юрій Сапронов знову вирішив "змитися", тож подав заяву про відставку з посади віцегубернатора Харківської області за власним бажанням.

Журнал "Forbes" тоді включив ексрегіонала Сапронова до 10 найбагатших харків'ян, оцінивши його статки у 28 мільйонів доларів. З цього і випливло, що реальний капітал він ретельно приховує. Наприклад, у 2012 році він не задекларував нічого, окрім щомісячної зарплати в розмірі 5 тисяч гривень. При цьому елітний автопарк Сапронова налічував кілька автомобілів категорії "люкс", зокрема, "Range Rover" та "Bentlеy".

Крім суспільно-політичних скандалів, Сапронова багато років супроводжували й корупційні, з кількома гучними судовими справами, але це вже інша історія...

Велика війна

Еволюція свідомості пана Сапронова відбулася задовго до повномасштабного вторгнення Росії. Зараз бізнесмен веде активну волонтерську діяльність і допомагає Збройним силам України. Сапронов допомагає постраждалим від російських бомбардувань Харкова. На потреби ЗСУ віддав три власні автівки та придбав 11 позашляховиків.

За даними "Української правди", Сапронов з 24 лютого 2022 року витратив на ЗСУ близько 10 мільйонів доларів.

Післямова

Повертаючись до мовного скандалу, слід констатувати, що саме телеканал Setanta Sports Ukraine спровокував ситуацію, яка склалася: телевізійники мали знати й враховувати потенційні ризики, коли запрошували Сапронова в студію. Бо вигнання зі студії, яке спровокувало публічний гейт, виглядає, м’яко кажучи – недолугим. Але до "професіоналізму" української студії телеканалу вже всі давно звикли. З іншого боку, на прикладі Сапронова чітко видно, що українське суспільство має чи то коротку пам’ять, чи то готове легко пробачати людям зі сумнівною репутацією. Сапронов отримав величезну підтримку в публічній площині.

Чи можна "відкупитися" благодійністю за старі гріхи, не без яких ми й отримали найтрагічнішу сторінку в новітній історії України – питання риторичне… Бо ж таких людей у країні вистачає!

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