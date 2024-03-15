Різні сценарії з привабливою перспективою в Києві та Кривому Розі: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,86

Продовжуємо прискіпливо вивчати можливості чергового туру вищої ліги України.

Джерело - Чемпіон.

У другий день тижня відбулися три матчі 21 туру УПЛ. Результати ігор за участі київського Динамо й донецького Шахтаря не здивували, а от чергова втрата очок Дніпром-1 стала відносною несподіванкою. Змагання кращих команд країни подарувало вболівальникам масу гострих відчуттів. І саме для шанувальників футболу, які люблять полоскотати нерви, наш традиційний матеріал.

Олександрія — Ворскла, дата проведення матчу — 15 березня, час початку — 18:00 (за Києвом)

Перемога над Поліссям на полі суперника показала, що Олександрія нарешті змогла не тільки показати змістовний футбол, а й досягти головного — результату. Насправді в перших турах по перерві "агрономи" демонстрували чи не найбільш якісний футбол у лізі щонайменше серед команд із нижньої частини таблиці. Власне, цим команда Ротаня довела, що її потенціал — боротьба за єврокубки.

Нинішня Ворскла — міцний середняк. Долганському вдалося стабілізувати гру полтавців, після зимової паузи гості взяли дві перемоги в трьох турах, проте не все так добре. "Зелено-білі" переграли аутсайдера Верес та схилили фортуну на свій бік у матчі з Чорноморцем. Але з тією ж Зорею супернику поступилися. Ворскла демонструє не той футбол, щоб претендувати в Олександрії на вікторію. Втім, на нічию за деяких обставин розраховувати все ж може. Команди не так просто передбачити в контексті загальної кількості голів — матч може бути як "низовим", так і подарувати "верх".

Ставка: 1Х та 1-4 гола в матчі за 1,57

Металіст 1925 — Рух, 16 березня, 13:00

Травма Юрія Климчука — відчутний удар по потенціалу львівського клубу. Та навіть за втрати настільки важливого футболіста "жовто-чорні" можуть розраховувати на вдалий підсумок гри проти Металіста 1925.

Харків’яни — чи не головне розчарування в перших трьох турах по перерві. Прихід Скрипника, трансфери Гармаша та Юрченка — такі кроки свідчили про наміри керівництва клубу не просто попрощатися з перспективою боротьби за виживання, а й піднятися в таблиці відчутно вище. Натомість на практиці "синьо-жовті" впали ще нижче. На відміну від суперника, який не знає смаку перемог протягом уже 8 матчів (7 поразок), львів’яни не програють за підсумками уже 5 зустрічей поспіль. Й усі ці ігри були "низовими", а в 3 матчах клуби забивали не більше одного разу. В поєдинках за участі Металіста картина більш строката. Шанси на залікові бали кращі в команди Пономарьова, проте якщо гра завершиться унічию, такий підсумок не здивує.

Ставка: Х2+ТМ (3,5) за 1,72

Оболонь — Полісся, 16 березня, 15:30

Житомирці проведуть перший матч без Калитвинцева. Зазвичай зміна тренера дає гарний імпульс колективу. Футболісти, щонайменше, змушені переглянути своє ставлення до виконання обов’язків. Хтось може отримати нові можливості повернути втрачені чи завоювати нові позиції, а хтось навпаки — може залишитися без, здавалося б, "залізного" місця в основі.

Важко сказати, чи зможе Шищенко за три дні достукатися до нових підлеглих, але з першим суперником у такій ситуації Поліссю пощастило. Незважаючи на те, що не так давно обидві команди грали в Першій лізі, Оболонь виконує зовсім інші завдання. Планка киян — боротьба за виживання. А тому й на полі суперника шанс на перемогу в Полісся буде. Матчі обох команд за останній час частіше були "низовими", але хоча б 1 гол глядачі бачили.

Ставка: Х2 та 1-3 гола в матчі за 1,66

Кривбас — Колос, 16 березня, 15:30

У Кривому Розі відбудеться матч претендента на місце в трійці та міцного середняка. Й у цій зустрічі результат доволі передбачуваний. Втім, не без нюансів.

Ковалівці — команда непоступлива, але перемагає не так часто, а на виїзді — й поготів. З початку сезону в Колоса лише 2 перемоги в гостях, а здебільшого ця команда є доволі "миролюбною". Власне, нічия за участі ковалівців у матчах на полях суперників фіксувалася аж 5 разів. Як показали перші матчі команди Вишняка в лізі після нового року, сподіватися від "колосків" переконливої гри одночасно в захисті й атаці з командами, які претендують на високі позиції, не варто. Так, був матч із Вересом. Проте рівняни виконують ну зовсім скромні завдання. Кривбас — інша історія, а домашній Кривбас — тим паче. Матчі обох команд із Шахтарем показали, що подекуди криворіжців та Колос важко передбачити з точки зору загальної результативності на табло. Але вірогідність того, що господарі не програють, висока.

Ставка: 1Х та 1-4 гола в матчі за 1,53

Сумарний коефіцієнт: 6,86

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