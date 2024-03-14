Лідер Руха не зіграє до кінця сезону через травму

Капітан львівського Руха Юрій Климчук не зіграє у цьому сезоні через травму, яку він отримав у матчі з Дніпром-1.

Про це повідомляє Sport.ua.

Зазначається, що гравець невдовзі пройде детальне МРТ-обстеження, після якого стане зрозуміло, коли приблизно футболіст зможе повернутися на поле.

В поточному сезоні Климчук зіграв 16 матчів в УПЛ, забив 5 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно Рух переміг Дніпро-1 у межах 20 туру Української Прем’єр-Ліги.

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