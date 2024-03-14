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Поділля орендувало нападника Олександрії

Сьогодні 16:56 68 0
Поділля орендувало нападника Олександрії
#Олександрія, #Поділля

Джерело - ФК Поділля.

Футбольний клуб Поділля орендував 21-го річного нападника Олександрії Богдана Кобзаря. 

Про це повідомляє пресслужба клубу з Хмельницького.

Першим професійним клубом Богдана була Волинь. У складі луцької команди дебютував 30 червня 2020 року в матчі Першої ліги із київською Оболонню. Загалом у складі Волині провів 40 матчів, в яких відзначився 9 забитими м‘ячами. У 2022 році перейшов до прем'єр лігової Олександрії (зіграв 20 матчів, забив один гол). Осінню частину поточного сезону провів в оренді у вишгородському Діназі. 

У Поділлі Кобзар виступатиме під 17 номером. 

Напередодні Поділля поступилося Дружбі в контрольному матчі.

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