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Шахтар цікавиться півзахисником Руха

Пастух може приєднатися до гірників
Сьогодні 21:20 140 0
Шахтар цікавиться півзахисником Руха
#Рух, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар цікавиться півзахисником львівського Руха Євгеном Пастухом.

Про це повідомляє коментатор Віктор Вацко.

Між клубами навіть відбувалися певні перемовини, але власник "жовто-чорних" Григорій Козловський відмовився відпускати футболіста.

В цьому сезоні Євген Пастух провів 18 матчів в Українській Прем'єр-лізі, відзначившись 3 забитими м'ячами та 1 гольовою передачею. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 400 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Карпати орендували півзахисника Шахтаря.

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