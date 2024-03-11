Шахтар цікавиться півзахисником Руха

Пастух може приєднатися до гірників

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар цікавиться півзахисником львівського Руха Євгеном Пастухом.

Про це повідомляє коментатор Віктор Вацко.

Між клубами навіть відбувалися певні перемовини, але власник "жовто-чорних" Григорій Козловський відмовився відпускати футболіста.

В цьому сезоні Євген Пастух провів 18 матчів в Українській Прем'єр-лізі, відзначившись 3 забитими м'ячами та 1 гольовою передачею. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 400 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Карпати орендували півзахисника Шахтаря.