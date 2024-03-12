Джерело - ФК Полісся.

Полісся оголосило про трансфер венесуельського нападника

Полісся оформило трансфер 22-річного нападника Академії Пуерто-Кабельо Луіфера Ернандеса.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Контракт підписано на 4 роки. За Академію Пуерто-Кабельо, яка є лідером чемпіонату Венесуели, Ернандес виступав з 2020 року. Футболіст цього сезону забив 2 голи та віддав одну результативну передачу у 6 матчах.

Він може зіграти не тільки форварда, але й на обох флангах. В його активі 1 гол у 5 матчах за збірну Венесуели U-23.

Раніше про трансфер Луіфера до Полісся повідомляв Фабріціо Романо - за його даними, сума переходу складе 1,2 мільйона доларів. Вчора повідомлялося, що житомирський клуб заявив Ернандеса на чемпіонат України.

Напередодні Полісся підтвердило відставку головного тренера Юрія Калитвинцева. Виконувати обов'язки наставника буде Сергій Шищенко.

Нагадаємо, у межах 20 туру Української Прем`єр-ліги Полісся поступилося Олександрії (1:2). Серія без перемог житомирців налічує вже шість поспіль матчів. Наразі команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці УПЛ.