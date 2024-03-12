Головне
Динамо на засніженому полі здолало Зорю в матчі 21 туру УПЛ
Сьогодні 17:26 4945
Любенович: Усе правильно робили, але трохи не вистачило, щоб забити
Сьогодні 21:38 75
Юнацька збірна України здобула путівку на Євро-2024 (U-17)
Сьогодні 21:20 169
Пушич прокоментував виключення Чигринського із заявки на УПЛ
Сьогодні 21:20 155
Кременчук повів у рахунку в півфінальній серії ЧУ проти Дніпра
Сьогодні 20:55 1018
Ще один український боксер отримав шанс на чемпіонській бій
Сьогодні 20:36 220
Шахтар розібрався з Минаєм в 21 турі УПЛ
Сьогодні 19:55 2143
Ванат прокоментував суддівство в матчі Динамо — Зоря
Сьогодні 19:40 344
Дніпро-1 не зміг здолати ЛНЗ Черкаси у 21 турі УПЛ
Сьогодні 14:53 3277 1
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Павлюченкової
Сьогодні 13:43 1454
Прямі трансляції

Полісся оголосило про трансфер венесуельського нападника

Сьогодні 21:10 110 0
Полісся оголосило про трансфер венесуельського нападника
#Полісся

Джерело - ФК Полісся.

Полісся оголосило про трансфер венесуельського нападника

Полісся оформило трансфер 22-річного нападника Академії Пуерто-Кабельо Луіфера Ернандеса.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Контракт підписано на 4 роки. За Академію Пуерто-Кабельо, яка є лідером чемпіонату Венесуели, Ернандес виступав з 2020 року. Футболіст цього сезону забив 2 голи та віддав одну результативну передачу у 6 матчах.

Він може зіграти не тільки форварда, але й на обох флангах. В його активі 1 гол у 5 матчах за збірну Венесуели U-23. 

Раніше про трансфер Луіфера до Полісся повідомляв Фабріціо Романо - за його даними, сума переходу складе 1,2 мільйона доларів. Вчора повідомлялося, що житомирський клуб заявив Ернандеса на чемпіонат України.

Напередодні Полісся підтвердило відставку головного тренера Юрія Калитвинцева. Виконувати обов'язки наставника буде Сергій Шищенко.

Нагадаємо, у межах 20 туру Української Прем`єр-ліги Полісся поступилося Олександрії (1:2). Серія без перемог житомирців налічує вже шість поспіль матчів. Наразі команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Джокович сенсаційно поступився 20-річному італійцеві в третьому колі Індіан-Веллса Джокович сенсаційно поступився 20-річному італійцеві в третьому колі Індіан-Веллса 4182
Динамо на засніженому полі здолало Зорю в матчі 21 туру УПЛ Динамо на засніженому полі здолало Зорю в матчі 21 туру УПЛ 4945
Дніпро-1 не зміг здолати ЛНЗ Черкаси у 21 турі УПЛ Дніпро-1 не зміг здолати ЛНЗ Черкаси у 21 турі УПЛ 3277 1
Тренер боснійців: Ситуація в Україні - це їхні проблеми Тренер боснійців: Ситуація в Україні - це їхні проблеми 20793 1
Мінмолодьспорту визнало один з клубів УПЛ критично важливим, працівники отримали бронь від мобілізації Мінмолодьспорту визнало один з клубів УПЛ критично важливим, працівники отримали бронь від мобілізації 7723 3
Шахтар розібрався з Минаєм в 21 турі УПЛ Шахтар розібрався з Минаєм в 21 турі УПЛ 2143
Рекомендуємо
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64551
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35775
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80427
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12967
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60306
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34360 2