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Якщо в мене не буде цих амбіцій, то навіщо мені працювати: Вернидуб відповів на питання про чемпіонство

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Якщо в мене не буде цих амбіцій, то навіщо мені працювати: Вернидуб відповів на питання про чемпіонство
#Юрій Вернидуб, #Кривбас

Джерело - Офіційний сайт Кривбаса.

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував перемогу над Оболонню в 20 турі УПЛ, а також відповів на питання журналістів. 

- Ми чекали на цю гру і розуміли, якою вона буде. У попередніх двох турах суперник грав за схемою в чотири захисники, але ми з моїми помічниками чомусь були впевнені, що сьогодні будуть діяти в пʼять. Тому ми готувались саме до цієї схеми. Перший тайм був повністю під нашим контролем. Були моменти, десь не вистачало цієї останньої передачі, останнього удару по воротам. Хоча і у Оболоні був свій момент, коли наш Андрій Кліщук виручив команду.

У другому також почали з позиції сили. Створювали моменти, забили непоганий гол. Але після цього згодом почали грати на збереження результату, адже всі хотіли перемогти. Оболонь почала грати лонгболлами, навʼязувати боротьбу, але в цьому ми їм не поступились. Радий за хлопців, за наш клуб Кривбас, фанатів, вболівальників. З завтрашнього дня будемо вже готуватись до Колосу.

- Як щодо чемпіонських амбіцій Кривбаса?

- (посміхається) Я від них не відмовляюсь. Якщо в мене не буде цих амбіцій, то навіщо мені працювати. Не хочу про них говорити постійно, адже є такі команди як Динамо, Шахтар, Дніпро-1. Ми ж потихеньку будуємо команду, яка обовʼязково досягне високих результатів.

Завдяки перемозі над Оболонню Кривбас зрівнявся за очками з Шахтарем - тепер у обох лідерів УПЛ по 40 пунктів. 

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