Матч із багатьма моментами став нерезультативним

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відкритті 21 туру Української Прем'єр-ліги з футболу один з лідерів турніру СК Дніпро-1 на виїзді зіграв унічию з ЛНЗ Черкаси. Гра завершилася з рахунком 1:1.

Перша половина пройшла без забитих голів. А на початку другого тайму Рамік Гаджиєв пройшов флангом і вирізав корнер у штрафний майданчик, голкіпер господарів Юрій Пеньков у падінні вибив м'яч, та влучив у свого гравця. Цим скористався Олександр Філіппов, який із кількох метрів забив перший гол у зустрічі.

Після розіграшу кутового балканський центрбек Хайдін Саліху зрівняв рахунок, відкривши лік своїм голам в Україні, а можливо, й на професійному рівні. Після цього черкащани видали ударний відтинок із великою кількістю гольових моментів. Але нових забитих голів у зустрічі не було.

Чемпіонат України - УПЛ

21 тур, 12 березня

ЛНЗ Черкаси - СК Дніпро-1 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 48' Філіппов, 1:1 57' Саліху.

ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Муравський, Саліху, Каплієнко, Рибалка, Бар, Яшарі (Олійник 88), Шестаков (Наумець 84), Хобленко (Прядун 84), Г. Пасіч

Дніпро-1: Волинець, Мірошниченко, Адамюк, Сарапій, Горбунов (Мельниченко 78), Піхальонок, Бабенко, Рубчинський, Гуцуляк, Очеретько (Гаджієв 48), Філіппов (Ківінда, Баденко 84)

Напередодні гри повідомляли, що футболістам дніпрян не виплачують зарплату вже три місяці. Але комерційний директор клубу В’ячеслав Фрідман спростував цю інформацію.

Нагадаємо, в минулому 20 турі Дніпро-1 сенсаційно поступився Руху. А ЛНЗ розписав мирову з Металістом 1925.