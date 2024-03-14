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Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі

Першу партію українка взяла "під нуль".
Сьогодні 21:18 1707 0
Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі
Фото - Jimmie48 Photography
#Індіан-Веллс, #Марта Костюк, #Потапова

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (32) перемогла росіянку Анастасію Потапову (33) у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 7:5. Українка виконала 1 подачу навиліт, допустила 4 подвійні помилки і використала 7 із 10 брейк-пойнтів.

Це була третя очна зустріч суперниць, обидва попередні матчі виграла представниця країни-терористки: 6:1, 6:3 на харді Маямі та 6:7(6), 7:5, 6:4 на траві Бірмінгема (обидва поєдинки відбулись у 2023 році).

Відтак Костюк слідом за першим у кар'єрі виходом до чвертьфіналу "тисячника" (турніру категорії WTA 1000) оформила й дебютний вихід до півфіналу, де зіграє проти переможниці пари Іґа Швьонтек (1) - Каролін Возняцкі (204).

    BNP Paribas Open - WTA 1000
    Індіан-Веллс, США 
    Хард. Призовий фонд - $9,258,080
    1/4 фіналу, 14 березня

    Марта Костюк (Україна) - Анастасія Потапова (країна-терористка) 6:0, 7:5

    На своєму шляху до 1/2 фіналу Індіан-Веллса, крім Потапової, Марта здолала японку Маї Хонтаму (120) із рахунком 6:4, 6:2, пройшла чешку Маркету Вондроушову (7) на відмові суперниці та перемогла іншу росіянку Анастасію Павлюченкову (6:4, 6:1). 

    Раніше в 3-му колі вилетіла Еліна Світоліна (17), яка поступилась американці Еммі Наварро (23), що в попередньому раунді пройшла ще одну українку Лесю Цуренко. Зовсім швидко участь у поточному змаганні припинили Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна, причому одеситка не змогла дограти свій матч через травму.

    Нагадаємо, на початку березня Марта Костюк зіграла у фіналі іншого каліфорнійського змагання - в Сан-Дієго, де поступилася британці Кеті Бултер (27).

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