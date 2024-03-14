Костюк зіграє проти першої ракетки світу в півфіналі Індіан-Веллса

Українська тенісистка Марта Костюк (32) дізналася свою суперницю по півфіналу турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі. Нею стала полька перша ракетка світу Іга Швьонтек.

Чотириразова чемпіонка одиночного розряду турнірів Grand Slam у чвертьфіналі виявилася сильнішою за данку Каролін Возняцкі (204), яка відмовилася продовжувати матч через травму.

BNP Paribas Open - WTA 1000

Індіан-Веллс, США

Хард. Призовий фонд - $9,258,080

1/4 фіналу, 14 березня

Іга Швьонтек - Каролін Возняцкі - 6:4, 1:0 (відмова)

Раніше на поточному турнірі Швьонтек пройшла американку Даніель Коллінс (56) - 6:3, 6:0, чешку Лінду Носкову (29) - 6:4, 6:0, а також представницю Казахстану Юлію Путінцеву (79) - 6:1, 6:2.

А Костюк на шляху до свого першого півфіналу "тисячника" здолала японку Маї Хонтаму (120) - 6:4, 6:2, пройшла чешку Маркету Вондроушову (7) на відмові суперниці та впевнено вибила двох росіянок: Анастасію Павлюченкову (24) з рахунком 6:4, 6:1 і Анастасію Потапову (33) - 6:0, 7:5.

Цікаво, що і Костюк, і Швьонтек в Індіан-Веллсі-2024 ще не віддали суперницям жодної партії та здобули по одній технічній перемозі.

Марта та Іга досі грали між собою лише одного разу: на Ролан Гаррос-2021 перемогу святкувала полька - 6:3, 6:4. Їхня нова зустріч відбудеться 15 березня, орієнтовний час початку матчу стане відомий пізніше.

Нагадаємо, на початку березня 21-річна киянка зіграла у фіналі іншого каліфорнійського змагання - у Сан-Дієго, де поступилася британці Кеті Бултер (27).