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Костюк зіграє проти першої ракетки світу в півфіналі Індіан-Веллса

Вчора 23:29 216 0
Костюк зіграє проти першої ракетки світу в півфіналі Індіан-Веллса
Фото - Jimmie48 Photography
#Марта Костюк, #Іга Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (32) дізналася свою суперницю по півфіналу турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі. Нею стала полька перша ракетка світу Іга Швьонтек.

Чотириразова чемпіонка одиночного розряду турнірів Grand Slam у чвертьфіналі виявилася сильнішою за данку Каролін Возняцкі (204), яка відмовилася продовжувати матч через травму.

BNP Paribas Open - WTA 1000
Індіан-Веллс, США 
Хард. Призовий фонд - $9,258,080
1/4 фіналу, 14 березня
Іга Швьонтек - Каролін Возняцкі - 6:4, 1:0 (відмова)

Раніше на поточному турнірі Швьонтек пройшла американку Даніель Коллінс (56) - 6:3, 6:0, чешку Лінду Носкову (29) - 6:4, 6:0, а також представницю Казахстану Юлію Путінцеву (79) - 6:1, 6:2.

А Костюк на шляху до свого першого півфіналу "тисячника" здолала японку Маї Хонтаму (120) - 6:4, 6:2, пройшла чешку Маркету Вондроушову (7) на відмові суперниці та впевнено вибила двох росіянок: Анастасію Павлюченкову (24) з рахунком 6:4, 6:1 і Анастасію Потапову (33) - 6:0, 7:5.

Цікаво, що і Костюк, і Швьонтек в Індіан-Веллсі-2024 ще не віддали суперницям жодної партії та здобули по одній технічній перемозі.

Марта та Іга досі грали між собою лише одного разу: на Ролан Гаррос-2021 перемогу святкувала полька - 6:3, 6:4. Їхня нова зустріч відбудеться 15 березня, орієнтовний час початку матчу стане відомий пізніше.

Нагадаємо, на початку березня 21-річна киянка зіграла у фіналі іншого каліфорнійського змагання - у Сан-Дієго, де поступилася британці Кеті Бултер (27).

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