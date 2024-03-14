Костюк зіграє проти першої ракетки світу в півфіналі Індіан-Веллса

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (32) дізналася свою суперницю по півфіналу турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі. Нею стала полька перша ракетка світу Іга Швьонтек.
Чотириразова чемпіонка одиночного розряду турнірів Grand Slam у чвертьфіналі виявилася сильнішою за данку Каролін Возняцкі (204), яка відмовилася продовжувати матч через травму.
Раніше на поточному турнірі Швьонтек пройшла американку Даніель Коллінс (56) - 6:3, 6:0, чешку Лінду Носкову (29) - 6:4, 6:0, а також представницю Казахстану Юлію Путінцеву (79) - 6:1, 6:2.
А Костюк на шляху до свого першого півфіналу "тисячника" здолала японку Маї Хонтаму (120) - 6:4, 6:2, пройшла чешку Маркету Вондроушову (7) на відмові суперниці та впевнено вибила двох росіянок: Анастасію Павлюченкову (24) з рахунком 6:4, 6:1 і Анастасію Потапову (33) - 6:0, 7:5.
Цікаво, що і Костюк, і Швьонтек в Індіан-Веллсі-2024 ще не віддали суперницям жодної партії та здобули по одній технічній перемозі.
Марта та Іга досі грали між собою лише одного разу: на Ролан Гаррос-2021 перемогу святкувала полька - 6:3, 6:4. Їхня нова зустріч відбудеться 15 березня, орієнтовний час початку матчу стане відомий пізніше.
Нагадаємо, на початку березня 21-річна киянка зіграла у фіналі іншого каліфорнійського змагання - у Сан-Дієго, де поступилася британці Кеті Бултер (27).