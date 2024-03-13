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Мудрик закриває рота скептикам, Циганков дарує надію збірній: як там наші зіграли

До вашої уваги — традиційний аналіз останнього тижня виступів українців у провідних лігах Європи.
Сьогодні 17:39 Максим Салівон 222 0
Мудрик закриває рота скептикам, Циганков дарує надію збірній: як там наші зіграли
#Андрій Лунін, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бенфіка, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Анатолій Трубін, #Віктор Циганков, #Челсі, #Артем Довбик, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Українці не втомлюються робити вирішальні внески в успіхи своїх клубів. Тож продовжуємо уважно відстежувати всі здобутки наших футболістів, а особливо прискіпливо цього разу розберемо виступ "легіонерів" у першостях Португалії, Іспанії, Англії та Італії.

Анатолій Трубін 

Складними й неприємними останні 7 днів видалися для голкіпера португальської Бенфіки. Спочатку в першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги Європи лісабонці не зуміли переграти шотландський Рейнджерс. Зустріч принесла нічию 2:2. Трубін вийшов у старті та відіграв усі 90 хвилин, але не раз страждав від невдалої гри лінії захисту. Від WhoScored Анатолій отримав 6,5, від Sofascore — 6,9.

Вже в національному чемпіонаті Бенфіка з серією невдалих результатів покінчила. "Орли" перемогли одного з аутсайдерів Примейри Ешторіл (3:1). На жаль, Трубін припустився результативної помилки. Воротар вибив м’яча прямо на ногу суперника. Втім, надалі свою команду ексгравець Шахтаря не раз рятував. Портал Sofascore гру Анатолія оцінив балом 6,9, WhoScored дав 6,5.

Андрій Лунін

У 28 турі Ла Ліги мадридський Реал переграв Сельту (4:0). Увесь матч у складі переможця відіграв український воротар Андрій Лунін. І отримав за свій виступ пристойні бали: 7,2 від WhoScored, та 7,3 — від Sofascore. Це був 22 матч Луніна за Реал із початку сезону в усіх турнірах.

Автори AS про гру Андрія написали наступне.

"Дискусія про воротаря закрита принаймні до того моменту, поки не повернувся Куртуа. Тим часом українець продовжує прогресувати... Й нехай потім нас чекає іще одна дискусія, але — не зараз.

У першій половині суперники його майже не турбували. Можна сказати, Лунін був на полі в якості ще одного глядача, й лише раз його спокій порушив ударом головою Де ла Торре, та м’яч полетів вище воріт".

Та попри регулярну ігрову практику, Лунін зі своїм майбутнім остаточно ще не визначився. Про це повідомляють журналісти того ж AS. За словами авторів видання, Андрію важливо, чи буде він №1 після того, як зможе грати Тібо Куртуа. Й лише потім українець нібито вирішить, чи залишатися в клубі. 

Роман Яремчук

У тому ж турі чемпіонату Іспанії Валенсія переграла Хетафе (1:0). Вже втретє поспіль у стартовому складі "кажанів" вийшов екснападник Динамо Роман Яремчук. 

Колишній футболіст бельгійського Гента провів на полі 71 хвилину, його замінив партнер. WhoScored за виступ "нагородив" Яремчука балом 6,4.

Віктор Циганков та Артем Довбик

Каталонська Жирона переграла Осасуну з Памплони (2:0) в межах 28 туру Ла Ліги. Півзахисник Віктор Циганков та нападник Артем Довбик очікувано вийшли з перших хвилин у складі переможця. І якщо форвард знову покинув поле без результативних дій (на 80 хвилині), то хавбек віддав асист на партнера вже на 13 хвилині.

На жаль, Віктор був змушений додивлятися матч на лаві запасних. На 63 хвилині Циганкова замінили через травму.  

Оцінки журналістів іспанського видання Sport щодо наших хлопців очікувано були різними. Артем отримав 7 балів, а його гра — такий коментар:

"Українець знову зміг продемонструвати вміння виконувати так звану "брудну" роботу. Багато боровся, виграв немало м’ячів, і такими діями давав своїй команді перепочити, та ще й саджав захист Осасуни на картки. Втім, йому знову не вистачало дещиці, щоб забити. На 8 та 63 хвилинах не реалізував непогані нагоди".

Віктор за свій виступ мав 8-ку. Що ж написали журналісти того самого ЗМІ з приводу виступу колишнього вінгера Динамо?

"Зміг прочитати перспективне забігання Порту й виконав відмінний пас, після чого команда відкрила рахунок. Був головною проблемою захисту Осасуни"

Крім того, портал Sofascore вніс Циганкова в символічну збірну за підсумками 28 туру. Гру Віктора оцінили балом 8,1. Враховуючи, що з Боснією очікувати Андрія Ярмоленка не доводиться, великі очікування багато вболівальників пов’язують саме з Циганковим.

Ілля Забарний 

У черговому турі АПЛ Борнмут ексфутболіста Динамо лише на останніх хвилинах зміг врятуватися в матчі з Шеффілд Юнайтед. Зустріч завершилася з рахунком 2:2. Забарний вкотре відіграв від першого до останнього свистка в матчі.

Втім, за гру Ілля отримав не найвищі бали. Аналітики WhoScored його виступ оцінили в 6,7, Sofascore — в 6,9. Таким чином, Ілля провів за "вишень" вже 32 матчі з початку сезону.

Віталій Миколенко

У 28 турі АПЛ Евертон ексгравця Динамо на виїзді протистояв Манчестер Юнайтед. І поступився з рахунком 0:2. Віталій Миколенко традиційно з’явився в грі з перших хвилин, проте всі 90 хвилин цього разу не відіграв. Захисник був замінений на 88 хвилині. Зазначимо, що востаннє Миколенка міняли ще в матчі з Ліверпулем, у жовтні минулого року.

WhoScored та Sofascore виступ Миколенка оцінили як невдалий — лише 5,7 та 6,3 відповідно.

А от автори видання Liverpool Echo виявилися більш щедрими. Віталій отримав 6 балів, тоді як деякі його партнери мали 4-ки та 5-ки. "Активніше, ніж Годфрі, ходив у атаку, непогано відіграв у захисті, стримував Гарначо", — зазначили журналісти.

Олександр Зінченко

Півзахисник збірної України повернувся на поле після тривалої паузи. За останній тиждень Зінченко зіграв у обох матчах свого Арсенала, хай поки отримав і невелику кількість ігрових хвилин. 

Спершу "каноніри" здобули перемогу над Брентфордом (2:1). Олександр з’явився на полі на 79-й хвилині. Аналітичні служби WhoScored і Sofascore за гру виставили Зінченку наступні оцінки: 6,1 та 6,5 відповідно.

Напередодні ж відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Арсеналом і португальським Порту. Схилити шальки терезів на свою користь в основний час матчу "каноніри" не змогли. Проте мінімальну звитягу (1:0) все ж здобули. Врешті, команди дограли до серії пенальті, де фортуна посміхнулася клубу Зінченка. Сам Олександр цього разу вийшов на 105 хвилині матчу. WhoScored гру Зінченка оцінив балом 6,1, в Sofascore були іншої думки — 6,7. 

Михайло Мудрик

У черговому матчі в межах АПЛ Челсі приймав Ньюкасл. І переміг (3:2) суперника саме за рахунок вдалих дій нашого футболіста. Українець з’явився в грі на 70 хвилині. Й уже за 6 хвилин йому вдався чудовий прохід до володінь гостей, який закінчився четвертим голом в АПЛ для Михайла. Загалом з початку сезону Мудрик відіграв 29 матчів, забив шість разів та тричі асистував партнерам. Михайло награв на 7,3 та 7,8 від аналітиків WhoScored і Sofascore відповідно. 

Яскрава гра Мудрика не залишилася без уваги відомих спеціалістів. Легенда Ліверпуля, а нині — експерт на телебаченні, Джеймі Каррагер про футбол Михайла сказав таке

Разом з тим, не стихають розмови про можливий перехід Мудрика до іншої команди. На цю тему висловився колишній захисник лондонського Арсенала й того ж Челсі Вільям Галлас. Француз вважає, що умови, за яких Челсі продасть українця саме "канонірам", існують. Ось що зазначив Галлас виданню Football London:

"Якщо Арсенал досі хоче мати Мудрика у своєму складі, й запропонує хорошу суму, то в Челсі не буде вибору — їм треба буде продавати футболіста через фінансові проблеми. Незрозуміло, яким чином Челсі опинився у такій ситуації. Клубу необхідно серйозно подумати, як розв'язати проблеми, інакше на вболівальників чекатимуть нові розчарування".

Руслан Малиновський 

Півзахисник Дженоа знову не потрапив до стартового складу своєї команди. Проте відіграв другу половину зустрічі з Монцою. У матчі 28 туру Серії А "грифони" з українцем поступилися супернику з рахунком 2:3.

Спеціалізовані портали дали високу оцінку виступу українця. Аналітики WhoScored нагородили Руслана 6,6, а Sofascore — 7,1. У нинішньому сезоні в активі Малиновського 26 матчів, 3 голи та 1 асист.

Віктор Коваленко

У тому ж 28-му турі чемпіонату Італії Мілан на своєму полі здолав Емполі (1:0). За тосканців зіграв півзахисник Віктор Коваленко. Ексгравець Шахтаря вийшов на поле в складі гостей на 55 хвилині.

За гру Віктор отримав середні бали — 6,0 від WhoScored та і 6,6 від Sofascore. З початку сезону Коваленко зіграв 14 матчів, забив 1 м’яч та віддав 1 результативну передачу.

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