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Наставник Валенсії розповів про важку адаптацію Яремчука

Сьогодні 21:28 193 0
Наставник Валенсії розповів про важку адаптацію Яремчука
Getty Images
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Валенсії Рубен Бараха пояснив, що важка адаптація Романа Яремчука пов`язана зі станом нападника до приїзду в Іспанію.

Про це повідомляє Radio Taronja.

"Яремчук боровся, аби покращити свій фізичний стан, перша частина сезону завжди важка. Я дуже радий за нього, йому була потрібна ця впевненість, особливо з огляду на його ситуацію до приїзду у Валенсію", – сказав наставник. 

Зазначимо, що на рахунку українця 4 голи за 22 гри у складі "кажанів".

У поєдинку Валенсія - Реал Яремчуку підкорилося унікальне досягнення.

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