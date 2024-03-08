Наставник Валенсії розповів про важку адаптацію Яремчука

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Валенсії Рубен Бараха пояснив, що важка адаптація Романа Яремчука пов`язана зі станом нападника до приїзду в Іспанію.

Про це повідомляє Radio Taronja.

"Яремчук боровся, аби покращити свій фізичний стан, перша частина сезону завжди важка. Я дуже радий за нього, йому була потрібна ця впевненість, особливо з огляду на його ситуацію до приїзду у Валенсію", – сказав наставник.

Зазначимо, що на рахунку українця 4 голи за 22 гри у складі "кажанів".

У поєдинку Валенсія - Реал Яремчуку підкорилося унікальне досягнення.