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Мудрик після шикарного індивідуального проходу забив свій перший гол в АПЛ у 2024 році

Українець виступив справжнім джокером у цій грі.
Сьогодні 00:22 Андрій Дунець 145 0
Мудрик після шикарного індивідуального проходу забив свій перший гол в АПЛ у 2024 році
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ньюкасл Юнайтед, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик забив переможний гол у матчі 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Челсі та Ньюкаслом.

Українець вийшов на заміну на 71-й хвилині, а вже на 76-й відзначився м'ячем після чудових індивідуальних дій, установивши рахунок 3:1 на користь своєї команди.

Відео

У підсумку Челсі святкував перемогу з рахунком 3:2, тож гол Мудрика виявився вирішальним. Відтак "сині" впритул наблизилися до "сорок", хоча, як і раніше, продовжують посідати 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Цей забитий м'яч став першим для футболіста збірної України в АПЛ у 2024 році й 4-м загалом у поточному сезоні. Якщо ж брати до уваги всі турніри, то наприкінці лютого Михайло вже відзначався результативним ударом у ворота Лідса в матчі Кубку Англії.

Нагадаємо, нещодавно офіційні соцмережі АПЛ розповіли історію про те, як Мудрик зіграв у теніс із юним українцем, який переїхав до Великої Британії через війну.

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