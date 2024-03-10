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Дженоа - Монца 2:3: огляд матчу Серії А

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Дженоа - Монца 2:3: огляд матчу Серії А
#Дженоа, #Монца, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

Дженоа зазнала поразки від Монци в межах 28 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
28 тур, 9 березня

Дженоа - Монца 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Пессіна, 0:2 - 18 Мота, 1:2 - 52 Гудмундссон, 2:2 - 68 Вітінья, 2:3 - 80 Мальдіні

Український півзахисник "грифонів" Руслан Малиновський вийшов на поле на 46-й хвилині поєдинку. Результативними діями не відзначився.

Зазначимо, що для Малиновського цей матч став 24-м у Серії А за Дженоа, забив 3 голи та віддав одну гольову передачу.

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