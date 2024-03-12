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Каррагер - про Мудрика: Сподіваюся, це лише початок

Сьогодні 09:37 48 0
Каррагер - про Мудрика: Сподіваюся, це лише початок
Getty Images
#Каррагер, #Михайло Мудрик

Джерело - ВВС.

Джеймі Каррагер поділився думками стосовно українського вінгера Челсі Михайла Мудрика після матчу проти Ньюкасла (3:2).

"Радий, що він забив, йому було непросто в Челсі. Я побачив його в Лізі чемпіонів декілька років тому, і подумав: "Ось це гравець".

Сподіваюся, це лише початок", - сказав колишній захисник Ліверпуля.

Зазначимо, що Мудрик забив переможний гол у матчі 28 туру Англійської Прем'єр-ліги. Гравець вийшов на заміну на 71-й хвилині, а вже на 76-й відзначився м'ячем після чудових індивідуальних дій.

Нагадаємо, нещодавно офіційні соцмережі АПЛ розповіли історію про те, як Михайло зіграв у теніс із юним українцем, який переїхав до Великої Британії через війну.

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