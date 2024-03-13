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Трубіну знову буде важко, а Інтер зіпсує настрій Сімеоне: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 7,23

Ліга чемпіонів та Ліга Європи знову диктують правила.
Сьогодні 14:44 Максим Салівон 235 0
Трубіну знову буде важко, а Інтер зіпсує настрій Сімеоне: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 7,23
#Бенфіка, #Вест Гем, #Інтер, #Ліга Європи, #Ліга чемпіонів, #ПСВ, #Анатолій Трубін, #Боруссії Дортмунд, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Середина тижня — час трьох єврокубків, серед яких ми поговоримо про два. Тож сфокусуймо зусилля та всю увагу на чотирьох майбутніх зустрічах у найбільш престижному євротурнірі та другому за рангом клубному футбольному змаганні Старого Світу.

Атлетико — Інтер, турнір — Ліга чемпіонів, дата проведення матчу — 13 березня, час початку — 22:00 (за Києвом)

Протистояння в Мадриді виглядає чи не центральним матчем середини тижня. Команда Дієго Сімеоне поступилася в Мілані, але від вирівнювання ситуації залишається на відстані лише одного результативного удару. Чому ж відповідного приємного результату "матрацники" не досягнуть? І чому у відношенні загальної результативності за підсумками 90 хвилин гри варто озброїтися обережністю в контексті остаточного вибору? 

Статистика приємна для обох команд. Безпрограшна домашня серія мадридців у ЛЧ складає вже 8 матчів (+4=4-0). Разом з тим, не більш як два забитих м’ячі ми бачили у 8 з останніх 10 ігор Інтера у головному єврокубку, але й голи в обох таймах у 8 із попередніх 9 матчів мадридців у турнірі. На виїзді італійці не поступалися протягом останніх 5 матчів у ЛЧ (+2=3-0). "Змії" забивали щонайменше один гол в основний час у 7 із попередніх 9 виїзних ігор у ЛЧ. Нарешті, щонайменше одна сторона не змогла забити у 7 із попередніх 10 зустрічей міланців у ЛЧ. Враховуючи показники команд на дистанції в усіх турнірах, варто віддати мінімальну перевагу італійському клубу.

Ставка: Х2+ТМ (4,5) за 1,55

Боруссія — ПСВ, Ліга чемпіонів, 13 березня, 22:00

Показники статистики немало важать й у випадку з іншою дуеллю в ЛЧ. Й так само врешті варто зробити висновок, що одна з команд до перемоги є ближчою. Цього разу — господарі.  

Не більш як два м’ячі команди забивали в 11 з останніх 12 зустрічей BvB у Лізі чемпіонів. На своєму полі німецький клуб не поступається протягом уже 8 матчів у ЛЧ (+4=4-0). В цьому контексті важливо й те, що нідерландці на виїзді не виграли у 6 з останніх 8 зустрічей у головному єврокубку (4 мирові, 2 поразки).

Що ми бачимо в контексті загальної результативності? Хоча б одна команда не забивала у 6 із попередніх 8 домашніх матчів дортмундців у Лізі чемпіонів. Так, обидві команди забивали у 9 з останніх 11 ігор ПСВ у ЛЧ. Клуб з Ейндговена пропускає щонайменше один гол протягом 8 гостьових ігор у Лізі чемпіонів. Вирішальним фактором виглядає місце проведення зустрічі. 

Ставка: 1Х+ТМ (4,5) за 1,68

Вест Гем — Фрайбург, Ліга Європи, 14 березня, 19:45

У протистоянні в столиці Великої Британії очевидною є перевага господарів. Лондонці не награли на поразку на німецькій землі (0:1). Вест Гем діяв гостріше, а не забив лиш через примхи долі. Зазначимо, що це сталося з "молотками" вперше у нинішньому розіграші Ліги Європи. Також лондонці пропустили вперше за 4 останні матчі у ЛЄ. 

Англійці виграли у всіх 3 домашніх матчах у ЛЄ-2023/24. Серед переграних команд був і Фрайбург (2:0). Також Вест Гем утримує 10-матчеву переможну серію на міжнародній арені. А от німецькому клубу вдалося виграти в основний час вперше за чотири останні матчі в ЛЄ (+1=2-1). На своєму полі в ЛЄ ВГ не поступився в 5 з попередніх 6 ігор (+4=1-1). Крім того, не варто забувати, що для "молотків" перемога в фіналі ЛЄ — це можливість пробитися в основний раунд ЛЧ, бо ж через АПЛ це зробити Гему наразі, вважай, нереально. На такий сценарій пропонується ще й доволі привабливий коефіцієнт. 

Ставка: П1 за 1,78

Рейнджерс — Бенфіка, Ліга Європи, 14 березня, 19:45

З огляду на притаманну обом командам сильну гру в атаці, а також хиби в обороні, не варто сумніватися, що й матч-відповідь шотландського Рейнджерс та португальської Бенфіки за таким критерієм, як видовищність, не розчарує. Що треба знати про сторони протистояння? 

Статистичні показники обох команд теж схожі, що так само логічно. Так, на те, що матч не буде "низовим", вказує наступне. Не менш як три голи колективи забивали в 11 з останніх 13 ігор команди Анатолія Трубіна в ЛЄ. Крім того, "обидві заб'ють" проходило в чотирьох попередніх іграх Джерс у Лізі Європи, а також у 5 з останніх 6 матчів португальців у цьому змаганні.

Ставка: Обидві заб’ють за 1,56

Сумарний коефіцієнт: 7,23

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