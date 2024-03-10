У лізі найкращих команд України відбулися чергові 8 зустрічей.

Джерело - Чемпіон.

Нове ігрове коло рідної першості не вийшло банальним. Дві сенсації, вилучення, автогол, драми, інтриги — усе це опинилося на "столах" тих "гурманів", які полюбляють смакувати український футбол. Виділяємо найважливіше.

Подія туру

Шахтар вийшов на чисте перше місце. Так, у донецького та криворізького клубів по 40 очок, але "гірники" мають два матчі запаси, а це — більш ніж серйозна фора.

В цьому контексті шанси Кривбасу на титул не такі високі ще й тому, що команда Юрія Вернидуба обидва матчі з Шахтарем вже зіграла (й в обох — поступилася). Наступними суперниками "помаранчево-чорних" та "біло-червоно-чорних" будуть Минай та Колос відповідно, а матчі відбудуться з інтервалом у чотири дні — 12 та 16 березня.

Матч туру

Протистояння Полісся з Олександрією — це той футбол, який, як то кажуть, нам потрібен. Гарний, як для початку весни, темп, гранична зарядженість обох команд на перемогу, непередбачуваний сюжет, драматичні відрізки, а головне — натягнутий нерв інтриги від першої до останньої хвилини. І це команди, яких не віднесеш до грандів УПЛ!

Кінцевий результат може мати далекосяжні наслідки для наставника сторони, яка поступилася. Юрій Калитвинцев не може перемогти з Поліссям вже протягом шести матчів, за цей період команда відчутно опустилася в таблиці. Зважаючи на амбіції клубу та роботу на трансферному ринку, вже невдовзі на нас може чекати перша тренерська відставка в другій частині сезону.

Гравець туру

21-річний півзахисник Кевін — чергова ставка Шахтаря на бразильського футболіста. Сантос Лопес де Маседо поповнив склад "гірників" лише наприкінці січня, й став одним з двох гучних трансферів (за нього та іншого земляка Пеле Марлона "помаранчево-чорні" віддали по 12 млн євро). Й уже в 3 матчі за новий клуб латиноамериканець почав відпрацьовувати вкладені в нього кошти.

Подвійна заміна Маріно Пушича по перерві матчу з Колосом стала поки одним із його найважливіших рішень у Шахтарі. Ласіна Траоре та Кевін зробили результат матчу з ковалівцями. Результат, який у підсумку може виявитися вирішальним у боротьбі за титул. А сам Лопес не просто вдало увійшов у гру, а забив 2 гола.

Антигерой туру

Лукас Тейлор — легіонер, який не боїться грати в Україні в період великої війни. Полісся — вже другий клуб УПЛ для Рейса з 24 лютого 2022-го й третій загалом. За цей час він зіграв за наші команди понад 25 матчів. Та гру з Олександрією бразилець спробує забити, мов страшний сон.

"Підправлений" удар суперника в свої ворота у випадку з першим голом "агрономів" був лише початком "звитяг" Тейлора. Кульмінацією стали дві жовті картки. До слова, дурнувате вилучення в українській команді для Лукаса чимось новим не є. Подібними діями, якими Тейлор підводив свій колектив, він відзначався і в Дніпрі-1, і в Шахтарі.

Команда туру

Верес відібрав очки в київського Динамо. Потрохи рівняни стають по-справжньому незручним суперником для столичного гранда. З 18 зіграних сторонами матчів "біло-сині" не зуміли виграти вже 5.

"Народний клуб" не може перемогти вже 5 поєдинків поспіль, та переоцінити значення мирової з ДК (1:1) неможливо. Недарма після гри футболісти Вереса заговорили вже саме про перемоги — драматична звитяга з киянами, здобута завдяки характеру, нестримному бажанню та самовіддачі, дійсно може стати точкою відліку приємних для рівнян зрушень.

Розчарування туру

Динамо не дорахувалося залікових балів уперше на чолі з Олександром Шовковським у сезоні-2023/24. І втрата очок у Рівному може виявитися не просто дошкульною, а вирішальною. Попереду в "біло-синіх" значно складніші випробування.

Команда, яка протягом ледь не всього матчу грає на утримання рахунку в матчі з аутсайдером ліги, на титул не заслуговує. Ще гірше для Динамо інше. Такий "підхід" футболістів — вже звичний, і час від часу стає реальністю чи не за кожного тренера за останні щонайменше 10 років.

Тренер туру

Руслан Ротань довів, що є неординарним наставником. По перерві його Олександрія набрали лише перші три бали, проте на перемогу могла розраховувати не лише з Поліссям, а й із двома попередніми суперниками.

В матчі з житомирцями Ротань зробив ставку на вже звичний привабливий комбінаційний футбол. Проте його команда не просто показала класну гру на половині поля суперника, а й ніби знала, де саме слабкі місця й чекати хиби опонента. Олександрійці методично давили туди, куди треба, й заслужено поїхали додому з трьома балами.

Гол туру

Другий гол Олександрії в матчі з Поліссям став уособленням найкращих зразків футболу за Ротанем. Ба, навіть більше — гол зробив футболіст, якого за шість хвилин до взяття воріт суперника кинув у вир подій на поле саме тренер. Заміна спрацювала на всі 100.

Коли Олександр Беляєв накручував Тейлора у штрафному майданчику Полісся, він вже знав, куди віддасть круглого. На дальній стійці чекав свого шансу Артем Шулянський.

Рекорд туру

Гра в Рівному стала показовою не тільки через черговий провал столичного гранда. Не менш важливим виявився глядацький фактор. Вболівальники Вереса вчергове привернули увагу.

Цього разу — приємною цифрою. Як виявилося, 2487 глядачів на трибунах — новий рекорд з початку повномасштабного вторгнення пришелепкуватого сусіда.

Цитата туру

Львівський Рух продовжує шокувати суперників, а також не втомлюється приємно дивувати своїх уболівальників. В 20 турі "жовто-чорні" переграли Дніпро-1 (1:0), який провалився вдруге за останні три тури. Команда посідає п’яту сходинку, проте наставник Руха Віталій Пономарьов закликає не створювати великі очікування.

"Все ж таки повторюся, що у нас зараз немає завдання потрапити до єврокубків. Треба створити боєздатну команду, яка буде конкурувати на рівні з нашими провідними клубами. Звісно, якщо нам вдасться потрапити у єврокубки вже в цьому сезоні, то будемо цьому раді, але завдання такого перед нами не стоїть. Наше завдання — створити команду", - зазначив Пономарьов на післяматчевій пресконференції.

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