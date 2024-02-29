Угода розрахована до кінця сезону

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Вереса Станіслав Шарай проведе другу половину сезону в першоліговій Вікторії.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Перехід відбувся на правах оренди. Варто зазначити, що контракт гравця з Вересом спливає влітку цього року.

У нинішньому сезоні Шарай провів за рівнян 12 матчів, у яких забив два голи та зробив один асист.

Напередодні Верес підписав півзахисника Полісся Євгена Морозка.

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