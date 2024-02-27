В олімпійській збірній України в Парижі не зіграють Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Віктор Циганков.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"Не думаю, що у квоту трьох гравців поза віком тренер обиратиме Ярмоленка, Довбика, Циганкова чи Зінченка. Вибір буде серед тих, хто вже за віком не підходить, але вони пройшли цей шлях та вибороли путівку на Олімпіаду. Той самий Артем Бондаренко.

Я знаю, що Ротань розглядає можливість запрошення лише тих гравців поза віковим лімітом, які брали участь у боротьбі за вихід на Ігри. Ті хлопці, які на Євро U-21 могли грати, але за віком на Олімпіаду не проходять", - сказав Циганик.