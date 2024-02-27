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Циганик: Ротань не викличе Ярмоленка та Циганкова до олімпійської збірної

Журналіст розповів про ситуацію з олімпійською збірною
Сьогодні 20:40 350 0
Циганик: Ротань не викличе Ярмоленка та Циганкова до олімпійської збірної
#Віктор Циганков, #Андрій Ярмоленко, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

В олімпійській збірній України в Парижі не зіграють Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Віктор Циганков.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"Не думаю, що у квоту трьох гравців поза віком тренер обиратиме Ярмоленка, Довбика, Циганкова чи Зінченка. Вибір буде серед тих, хто вже за віком не підходить, але вони пройшли цей шлях та вибороли путівку на Олімпіаду. Той самий Артем Бондаренко.

Я знаю, що Ротань розглядає можливість запрошення лише тих гравців поза віковим лімітом, які брали участь у боротьбі за вихід на Ігри. Ті хлопці, які на Євро U-21 могли грати, але за віком на Олімпіаду не проходять", - сказав Циганик.

Збірна України своїх суперників на груповому етапі Олімпіаді дізнається 21 березня.

Нагадаємо, що в останній грі Жирони голом відзначився Віктор Циганков.

Стали відомі оцінки Довбика та Циганкова за матч проти Райо Вальєкано

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