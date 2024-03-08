Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20-го туру Української Прем’єр-Ліги СК Дніпро-1 вдома поступився львівському Руху.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь гостей.

Єдиний гол у грі був забитий на 5-й хвилині, коли півзахисник дніпрян Едуард Сарапій після подачі кутового Руху зрізав м'яч у власні ворота.

Відзначимо, що матч тричі переривався через повітряну тривогу.

Чемпіонат України - УПЛ

20 тур, 8 березня

СК Дніпро-1 - Рух (Львів) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 5 Сарапій (автогол)

Дніпро-1: Волинець, Мірошніченко, Адамюк, Сарапій, Пасіч, Бабенко, Піхальонок, Очеретько, Гуцуляк, Горбунов (Ківінда 52), Філіппов.

Рух Львів: Ледвій, Слюбик, Дідик (Холод 57), Сич, Роман, Підгурський, Пастух, Притула (Федор 80), Плюман (Лях 63), Климчук (Карабін 57), Квасниця (Рунич 63)

Попередження: 54 Гуцуляк, 85 Очеретько - 64 Холод

Попри поразку Дніпро-1 продовжує очолювати турніру таблицю чемпіонату із 38 очками в активі. Водночас перемога дозволила Руху піднятися на п'яту сходинку (33 бали).

Наступний матч дніпряни зіграють 12 березня проти ЛНЗ, а львів'яни 16 березня зустрінуться з Металістом 1925.

Напередодні Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом.