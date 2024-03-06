Колишній скаут Шахтаря працюватиме в Поліссі

Джерело - Полісся.

Житомирське Полісся створює власний скаутський відділ, який очолить досвідчений фахівець - Анатолій Волков.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В коло обов’язків спеціаліста входитиме: створення відділу скаутингу, набір співробітників та їхнє навчання, формування якісного складу головної команди клубу шляхом скаутингу та аналізу діючих гравців Полісся та системне підвищення ринкової вартості футболістів команди.

Відомо, що раніше Анатолій Волков впродовж 1,5 років обіймав посаду скаута в донецькому Шахтарі.

Нагадаємо, нещодавно з`явилася інформація про потенційний перехід до житомирського клубу венесуельського нападника та гравця Дніпра-1.