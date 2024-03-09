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Полісся поступилося Олександрії в 20 турі УПЛ

Сьогодні 17:27 158 0
Полісся поступилося Олександрії в 20 турі УПЛ
#Олександрія, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20-го туру Української Прем’єр-Ліги житомирське Полісся зазнало поразки від Олександрії. 

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь гостей. На старті зустрічі Михайленко відкрив рахунок. Після перерви господарі зуміли зрівняти рахунок - Козак реалізував пенальті. На 78 хвилині з передачі Бєляєва відзначився забитими голом Шулянський. Згодом житомирська команда залишилася в меншості - друге попередження отримав Тейлор. Гості, граючи в більшості, зуміли втримати переможний рахунок.

Полісся продовжило серію без перемог до 5 ігор. Олександрія завдяки перемозі піднялася на 11 місце, набравши 20 очок.

У наступному турі, 15 березня, Олександрія прийме полтавську Ворсклу. Наступного дня Полісся завітає в гості київської Оболоні.

Чемпіонат України - УПЛ
20 тур, 9 березня

Полісся - Олександрія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Михайленко, 1:1 - 62 Козак (пен), 1:2 - 78 Шулянський

Полісся: Бойко, Чоботенко, Шабанов, Тейлор (Крушинський, 46), Михайличенко, Танковський (Кравченко, 85), Таллес, Козак, Назаренко (Фортюне, 58), Грицук (Мустафаєв, 46), Будківський

Олександрія: Шевченко, Ковалець, Кулаков (Погорілий, 71), Калитвинцев (Бєляєв, 71), Логінов, Шулянський (Костишин, 80), Калюжний, Мартинюк, Кампос, Копина (Скорко, 85), Михайленко (Шостак, 80)

Попередження: Михайличенко, 43; Лукас Тейлор, 48, 83 - Калюжний, 40.

Вилучення: Лукас Тейлор, 83.

Раніше Ворскла вирвала перемогу над Чорноморцем в 20 турі УПЛ.

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