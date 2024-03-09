Кравець став гравцем Полісся

Джерело - Чемпіон.

Футбольний клуб Полісся уклав контракт із захисником Василем Кравцем на 2,5 роки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У своїй професійній кар’єрі Василь виступав за львівські Карпати, іспанські Луго, Леганес, Спортінг (Хіхон), польський Лех. В Україні Кравець захищав кольори Ворскли та Дніпра-1.

За юнацьку збірну України до 17 років Василь Кравець провів 8 ігор і забив 1 гол.

Напередодні Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом, Шахтар здобув вольову перемогу над Колосом, Рух сенсаційно переміг Дніпро-1.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!