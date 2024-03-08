Головне
Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною
Сьогодні 12:02 10631 5
Металіст 1925 розписав мирову з ЛНЗ у 20 турі УПЛ
Сьогодні 17:30 22
Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ
Сьогодні 17:09 794
(Не)схожість із собою
Сьогодні 16:19 313
Сприятливі обставини для Шахтаря, шанс для Кривбаса: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,00
Сьогодні 15:14 205
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним”
Сьогодні 13:34 471
Так, я дивився матч Бенфіки: Ребров прокоментував воротарське питання у збірній України
Сьогодні 12:20 744
Помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із "синьо-жовтим" прапором
Сьогодні 10:43 949
Визначився склад збірної України на естафету етапу Кубку світу в Солт-Лейк-Сіті
Сьогодні 09:36 459
Цуренко здобула впевнену перемогу на старті турніру в Індіан-Веллсі
Сьогодні 07:13 631
Блоги
(Не)схожість із собою
(Не)схожість із собою Євген Пастухов
Сьогодні 16:19 306
Сприятливі обставини для Шахтаря, шанс для Кривбаса: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,00
Сприятливі обставини для Шахтаря, шанс для Кривбаса: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,00 Максим Салівон
Сьогодні 15:14 203
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним”
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним” Максим Розенко
Сьогодні 13:34 470
Мудрик зіграв у теніс із юним українцем, який переїхав до Англії через війну
Мудрик зіграв у теніс із юним українцем, який переїхав до Англії через війну Андрій Дунець
Вчора 17:01 557
Непереконливий Шахтар і розгублене Динамо. Головні інтриги 20 туру УПЛ
Непереконливий Шахтар і розгублене Динамо. Головні інтриги 20 туру УПЛ Максим Салівон
Вчора 11:29 1036
Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі
Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі Андрій Зуєв
06.03.2024 15:22 3912 2
Чому матчі клубів Луніна і Трубіна варті уваги: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 6,71
Чому матчі клубів Луніна і Трубіна варті уваги: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 6,71 Максим Салівон
06.03.2024 13:49 673
Жахи Луніна та Трубіна, винятковість Яремчука: як там наші зіграли
Жахи Луніна та Трубіна, винятковість Яремчука: як там наші зіграли Максим Салівон
05.03.2024 17:38 998
Українська екс-телеведуча відмовилась продовжувати копати ями для могил у Швеції
Українська екс-телеведуча відмовилась продовжувати копати ями для могил у Швеції Максим Розенко
05.03.2024 14:42 2530
Володимиру Безсонову - 66: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста
Володимиру Безсонову - 66: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста Андрій Твердохліб
05.03.2024 13:43 7080
Визначилась сума призових, яку отримала Костюк за виступ на турнірі в Сан-Дієго
Визначилась сума призових, яку отримала Костюк за виступ на турнірі в Сан-Дієго Андрій Дунець
04.03.2024 19:01 2609
Чемпіонські бої Усика, Гвоздика, Берінчика й Ломаченка: чого очікувати Україні в 2024 році
Чемпіонські бої Усика, Гвоздика, Берінчика й Ломаченка: чого очікувати Україні в 2024 році Максим Розенко
04.03.2024 16:06 8046 2
Сила Шахтаря, скромність Динамо, провал лідера. Підсумки 19 туру УПЛ
Сила Шахтаря, скромність Динамо, провал лідера. Підсумки 19 туру УПЛ Максим Салівон
04.03.2024 13:13 780 1
Сабо: "Нас було 7 дітей в родині, прийшли русаки – забрали будинок"
Сабо: "Нас було 7 дітей в родині, прийшли русаки – забрали будинок" Максим Розенко
04.03.2024 11:52 40133 14
Дмитро Євстафієв: Привіт із Маямі, або Трансатлантичні амбіції українського футболу
Дмитро Євстафієв: Привіт із Маямі, або Трансатлантичні амбіції українського футболу Олег Федченко
04.03.2024 07:30 537
Картер легко данкує в 47 років
Картер легко данкує в 47 років Олег Сагайдак
04.03.2024 01:00 580
Костюк вдруге зіграє у фіналі турніру WTA. Рік тому українка здобула свій перший титул
Костюк вдруге зіграє у фіналі турніру WTA. Рік тому українка здобула свій перший титул Андрій Твердохліб
03.03.2024 19:47 11958 3
Дербі Манчестера та голепад в Італії: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 7,90
Дербі Манчестера та голепад в Італії: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 7,90 Максим Салівон
03.03.2024 09:03 1104
Ігнатенко шедевральним голом на останній хвилині врятував Бордо від поразки в матчі Ліги 2
Ігнатенко шедевральним голом на останній хвилині врятував Бордо від поразки в матчі Ліги 2 Андрій Дунець
03.03.2024 01:50 1016
Засмутив Луніна: Яремчук забив Реалу в матчі Ла Ліги
Засмутив Луніна: Яремчук забив Реалу в матчі Ла Ліги Андрій Дунець
02.03.2024 22:58 2258
Прямі трансляції

(Не)схожість із собою

Сьогодні 16:19 Євген Пастухов 313 0
(Не)схожість із собою
#Верес, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Шовковський, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

"…хочу відверто сказати, що сьогодні ми не були схожими самі на себе, тому результат закономірний". 

Мені подобається стиль спілкування Олександра Шовковського із журналістами на пресконференціях. Зазвичай головний тренер Динамо говорить зважено, думки викладає з чіткістю та строгістю змісту, чи не кожне слово має власну вагу. Виникає приємне відчуття контролю, порядку, ясності. 

У притаманній собі манері Шовковський відповідав на запитання журналістів і після втрати двох очок у Рівному в матчі з передостанньою командою чемпіонату. Але дещо зі сказаного тренером дозвольте поставити під сумнів. 

На яке "Динамо" не було схожим "Динамо" у четвер? Вболівальники, які стежать за "біло-синіми" довше останніх двадцяти років, звісно, знають відповідь.

Та й за останні двадцять років ми були свідками дуже різних періодів: злетів, падінь, змін векторів, перебудов, стагнацій, відроджень, деградації... Зрештою, це стосується чи не кожного футбольного клубу. 

Менше з тим, Шовковський, очевидно, оперував зовсім іншими часовими категоріями. Звичайно ж не йшлося про вірність ігровій філософії, традиційному командному почерку тощо. 

Наставник киян говорив про свій нинішній колектив, з яким він, як головний тренер, після відходу Мірчі Луческу здобув шість перемог поспіль в Українській Прем’єр-лізі. 

І тут я вбачаю хибність слів про несхожість на себе. На мою думку, "версії" Динамо у матчах з "Вересом", "Чорноморцем", "Металістом 1925", на зимових зборах і ще раніше - принципово нічим не відрізняються. Проблеми "Динамо" старі й перманентні: відверто слабка гра центральних оборонців, проблеми з виходом в атаку, негаразди в опорній зоні, незлагоджений пресинг, нестабільна гра флангових виконавців, відсутність належної конкуренції майже на всіх позиціях і повна відсутність реальної альтернативи Владиславу Ванату у нападі. Переваги теж відомі: навіть такому "Динамо" і досі до снаги вигризати перемоги над більшістю команд УПЛ. Та це свідчить винятково про рівень опозиції.

Без посилення складу "Динамо" буде (не)схожим на себе і надалі. Так звані внутрішні резерви киян виявились заслабкою анестезією, аби пройти черговий етап побудови нової команди (скільки їх вже будували, хтось рахує?) хоча б помірно безболісно. Володимир Бражко та Назар Волошин виглядають перспективно і цікаво, але цих прізвищ замало.   

Безвідносно до тренерського досвіду і хисту Шовковського (говорити про це зарано), вважаю, що не усіх гравців можна навчити грати у те, що потрібно. Навіть якщо тренер знає, що хоче бачити, а також здатен це пояснити. 

І так, Луческу останні роки перебував у такому ж становищі, маючи значно більше тренерського та життєвого досвіду за Шовковського. Але навряд чи - більше жаги до роботи та любові до клубу, у якому працював. У цьому, певно, їхня несхожість. 

Євген Пастухов, для Чемпіона

Фото: ФК Динамо

Луческу обійшов Лобановського у престижному рейтингу

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із "синьо-жовтим" прапором Помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із "синьо-жовтим" прапором 949
Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом в 20 турі УПЛ Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом в 20 турі УПЛ 8095 3
Ф’юрі: Бій з Усиком - це поєдинок століття Ф’юрі: Бій з Усиком - це поєдинок століття 10037 3
Кременчук вирвав перемогу над Дніпром у третій грі півфінальної серії чемпіонату України Кременчук вирвав перемогу над Дніпром у третій грі півфінальної серії чемпіонату України 2831
П'ятьох стрибунів на батуті, які підтримують країну-агресора, допустили до змагань П'ятьох стрибунів на батуті, які підтримують країну-агресора, допустили до змагань 8581 1
Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною 10631 5
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23402 7
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19618 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35672
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 90782
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116971
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29553 1