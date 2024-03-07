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Шахтар подасть позов проти В'юнника

Клуб не згодний з одностороннім розірванням контракту
Сьогодні 18:52 149 0
Шахтар подасть позов проти В'юнника
#Шахтар, #Богдан Вʼюнник

Джерело - ФК Шахтар.

Донецький Шахтар звертатиметься з позовом проти Богдана В’юнника та ФК Лехія.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Футболіст після зимової відпустки не повернувся до команди попри чинний контракт із клубом терміном до 30 червня 2025 року.

Шахтар неодноразово надавав футболісту можливість повернутися до розташування клубу, однак Богдан відхилив ці пропозиції. Надалі Вʼюнник повідомив про одностороннє розірвання свого контракту із ФК Шахтар від 22 лютого 2024 року. Хоча до гравця був інтерес від СК Дніпро-1.

Донецький клуб не згодний із розірванням контракту та звертатиметься до відповідних компетентних інстанцій із позовом проти футболіста та його нового клубу ФК Лехія.

Нагадаємо, Богдан Вʼюнник приєднався до ФК Шахтар 2017 року. Виступав за команду U19 та за першу команду в сезоні-2023/24. Зіграв за першу команду 12 матчів.

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