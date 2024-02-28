Джерело - Чемпіон.
Ерлінґ Голанд та Кевін де Брейне стали головними героями матчу 5 раунду Кубку Англії між Лутон Таун і Манчестер Сіті. Норвезький бомбардир оформив пента-трик (5 голів), а бельгійський плеймейкер – асистентський покер (4 гольові передачі).
Все почалося дуже швидко. Сіті відкрив рахунок уже на 3 хвилині.
First class movement in the box 🙌@ErlingHaaland bags an early goal for @ManCity ⚡️#EmiratesFACup pic.twitter.com/tvrtzy4GGF— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 27, 2024
Продовження було на 18-й.
You just can't stop @ErlingHaaland in these kinds of areas 💪— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 27, 2024
The Norwegian is running riot for @ManCity 🇳🇴#EmiratesFACup pic.twitter.com/yhIzLz229j
40 хвилина – хет-трик Голанда!
3️⃣ @ErlingHaaland goals ⚽— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 27, 2024
3️⃣ @KevinDeBruyne assists 🅰️
They've been 𝘂𝗻𝘀𝘁𝗼𝗽𝗽𝗮𝗯𝗹𝗲 for @ManCity.#EmiratesFACup pic.twitter.com/aggMfsuZhj
55 хвилина – покер!
This is vintage @ManCity 🤌— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 27, 2024
It's another @ErlingHaaland goal... and another @KevinDeBruyne assist 😉#EmiratesFACup pic.twitter.com/RMRRl3tipN
58 хвилина – пента-трик! І перший гол Голанда не з пасу де Брейне.
FIVE.@ErlingHaaland scores his fifth goal for @ManCity tonight 🤯— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 27, 2024
This man is on another level.#EmiratesFACup pic.twitter.com/PaVVth50Wl
Важко повірити, але в цій грі були також голи, що обійшлись без вирішального втручання когось із пари Голанд – де Брейне. 6:2 у підсумку на користь Манчестера. Свого суперника по чвертьфіналу турніру підопічні Пепа Ґвардіоли дізнаються в середу, 28 лютого, ввечері.
Нагадаємо, торік Голанд забив п'ять голів у ворота РБ Лейпциг у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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