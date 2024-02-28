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Шоу двох акторів: Голанд оформив пента-трик, а де Брейне віддав 4 асисти в матчі Кубку Англії

Норвежець уже робив таке у формі "містян"
Сьогодні 03:09 Андрій Дунець 108 0
Шоу двох акторів: Голанд оформив пента-трик, а де Брейне віддав 4 асисти в матчі Кубку Англії
#Ерлінг Голанд, #Кевін Де Брейне, #Кубок Англії, #Лутон, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Ерлінґ Голанд та Кевін де Брейне стали головними героями матчу 5 раунду Кубку Англії між Лутон Таун і Манчестер Сіті. Норвезький бомбардир оформив пента-трик (5 голів), а бельгійський плеймейкер – асистентський покер (4 гольові передачі).

Все почалося дуже швидко. Сіті відкрив рахунок уже на 3 хвилині.

Продовження було на 18-й.

40 хвилина – хет-трик Голанда!

55 хвилина – покер!

58 хвилина – пента-трик! І перший гол Голанда не з пасу де Брейне.

Важко повірити, але в цій грі були також голи, що обійшлись без вирішального втручання когось із пари Голанд – де Брейне. 6:2 у підсумку на користь Манчестера. Свого суперника по чвертьфіналу турніру підопічні Пепа Ґвардіоли дізнаються в середу, 28 лютого, ввечері.

Нагадаємо, торік Голанд забив п'ять голів у ворота РБ Лейпциг у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті розгромив Лутон: результати Кубку Англії

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