Норвежець уже робив таке у формі "містян"

Джерело - Чемпіон.

Ерлінґ Голанд та Кевін де Брейне стали головними героями матчу 5 раунду Кубку Англії між Лутон Таун і Манчестер Сіті. Норвезький бомбардир оформив пента-трик (5 голів), а бельгійський плеймейкер – асистентський покер (4 гольові передачі).

Все почалося дуже швидко. Сіті відкрив рахунок уже на 3 хвилині.

First class movement in the box 🙌@ErlingHaaland bags an early goal for @ManCity ⚡️#EmiratesFACup pic.twitter.com/tvrtzy4GGF — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 27, 2024

Продовження було на 18-й.

You just can't stop @ErlingHaaland in these kinds of areas 💪



The Norwegian is running riot for @ManCity 🇳🇴#EmiratesFACup pic.twitter.com/yhIzLz229j — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 27, 2024

40 хвилина – хет-трик Голанда!

55 хвилина – покер!

58 хвилина – пента-трик! І перший гол Голанда не з пасу де Брейне.

FIVE.@ErlingHaaland scores his fifth goal for @ManCity tonight 🤯



This man is on another level.#EmiratesFACup pic.twitter.com/PaVVth50Wl — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 27, 2024

Важко повірити, але в цій грі були також голи, що обійшлись без вирішального втручання когось із пари Голанд – де Брейне. 6:2 у підсумку на користь Манчестера. Свого суперника по чвертьфіналу турніру підопічні Пепа Ґвардіоли дізнаються в середу, 28 лютого, ввечері.

Нагадаємо, торік Голанд забив п'ять голів у ворота РБ Лейпциг у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті розгромив Лутон: результати Кубку Англії

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua