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Манчестер Сіті розгромив Лутон: результати Кубку Англії

Голанд забив 5 голів у грі з Лутоном
Сьогодні 00:05 71 0
Манчестер Сіті розгромив Лутон: результати Кубку Англії
#Лутон, #Манчестер Сіті, #Ньюкасл, #Блекберн

Джерело - Чемпіон.

27 лютого в 1/8 фіналу Кубку Англії Лестер здолав Борнмут, Манчестер Сіті впевнено переміг Лутон.

Зокрема, Голанд забив 5 голів у ворота Лутона.

Кубок Англії 
1/8 фіналу, 27 лютого

Борнмут - Лестер 0:1 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0)

Гол: 0:1 - 105+1 Фатаву

Захисник Бонрмута Іллі Забарний провів увесь матч з Лестером.

Лутон - Манчестер Сіті 2:3 (1:3)

Голи: 0:1 - 3 Голанд, 0:2 - 18 Голанд, 0:3 - 40 Голанд, 1:3 - 45 Кларк, 2:3 - 52 Кларк, 2:4 - 55 Голанд, 2:5 - 58 Голанд, 2:6 - 72 Ковачич

У Кубку Англії ще триває один:

22:00. Брекберн - Ньюкасл

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