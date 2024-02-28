Манчестер Сіті розгромив Лутон: результати Кубку Англії

Джерело - Чемпіон.
27 лютого в 1/8 фіналу Кубку Англії Лестер здолав Борнмут, Манчестер Сіті впевнено переміг Лутон.
Зокрема, Голанд забив 5 голів у ворота Лутона.
Кубок Англії
1/8 фіналу, 27 лютого
Борнмут - Лестер 0:1 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0)
Гол: 0:1 - 105+1 Фатаву
Захисник Бонрмута Іллі Забарний провів увесь матч з Лестером.
Лутон - Манчестер Сіті 2:3 (1:3)
Голи: 0:1 - 3 Голанд, 0:2 - 18 Голанд, 0:3 - 40 Голанд, 1:3 - 45 Кларк, 2:3 - 52 Кларк, 2:4 - 55 Голанд, 2:5 - 58 Голанд, 2:6 - 72 Ковачич
У Кубку Англії ще триває один:
22:00. Брекберн - Ньюкасл