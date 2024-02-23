У нинішній угоді гравця з "містянами" є сума відступних

Джерело - The Athletic.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відкритий до переговорів про новий контракт.

Про це повідомляє The Athletic.

Чинна угода норвежця спливає в червні 2027 року. Також у нинішньому контракті Голанда існує пункт про суму відступний, яка знижується щороку.

Ерлінгу подобається ідея колись зіграти за Реал, але наразі він готовий до переговорів про нову угоду з Манчестер Сіті.

У поточному сезоні норвезький нападник забив 21 гол та віддав 6 результативних передач у 26 матчах за "містян".

Раніше повідомлялося, що Голанд почав серйозно задумуватися про відхід з Манчестер Сіті після перемоги Ліонеля Мессі на церемонії FIFA The Best. Нападник та його оточення вважає, що потенційний перехід в мадридський Реал дасть змогу отримувати не тільки індивідуальні нагороди, а й приверне більшу увагу медіа.

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