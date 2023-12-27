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Грей: Зінченко може коштувати Арсеналу титулу АПЛ

Майкл Грей розкритикував гру Олександра Зінченка на позиції лівого фулбека
Сьогодні 13:10 303 0
Грей: Зінченко може коштувати Арсеналу титулу АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко

Джерело - tribuna.com.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко може стати проблемою для клуба у боротьбі за титул АПЛ.

Про це розповів ексгравець збірної Англії Майкл Грей.

"Буду з вами чесним, бачив Зінченка не лише в матчі з Ліверпулем, який був дуже важливим. Думаю, Олександр може коштувати Арсеналу титулу АПЛ. Ось наскільки це велика проблема.

Не критикую його й не кажу, що він жахливий футболіст, бо це не так. Він грав за Ман Сіті, робив це вже раніше, як і грає зараз в Арсеналі. Іноді його досить тяжко критикувати, якщо взяти останні 1,5 року та врахувати, що він та його сім’я пережили. Але якщо оцінювати футбол і те, що я бачив – Зінченко є проблемою для Арсенала.

Якщо говорити про комунікацію на полі, вважаю, контакт між лівим захисником та центрхавом є абсолютно ключовим. Не думаю, що спілкування між Зінченком та двома центрхавами доступне для всіх у команді.

Коли дивишся матч по телевізору, часом це тяжко вловити. Але коли ти на грі - бачиш це. Все, що треба - подивитися трохи вбік від свого правого плеча, щоб глянути на свого лівого центрхава. Не думаю, що Зінченко робить це досить добре.

Вважаю, Олександр має труднощі в ситуаціях один в один, думаю, йому бракує темпу. Коли Салах змістив акцент на ліву ногу - думаю, всі знали, що він збирається це зробити, бо це його улюблена нога - треба не висовувати свою ногу.

Не треба виставляти свою праву ногу, намагаючись хоч якось дістатися до м’яча. Насамперед треба захищатися, ставити плече так, щоб можна було рухатися за суперником. Часом, коли опонент трохи швидший за вас, він все одно може втекти від вас. Але як захисник ви повинні старатися переміщувати своє тіло згідно з рухами суперника.

Але якщо ви намагаєтеся викинутися вперед, виставити свою праву ногу, щоб спробувати відібрати м’яч у Салаха - значить ви хочете уникнути роботи в обороні проти Мохамеда.

Зінченко ж майже не грає лівого оборонця за збірну, правда? Завжди виходить у півзахисті. Ймовірно, він там і хоче грати.

Тренери змінили свій стиль гри заради нього, почали використовувати інвертованого фулбека. У деяких матчах, приміром, проти Ліверпуля, ви не можете так грати, бо треба мати 4-5 оборонців. Треба показувати міцність в захисті та насамперед бути оборонцем у цій лінії.

Тому в деяких матчах футболісту цієї позиції доведеться бути лише захисником. І якщо він не зможе цього робити тиждень за тижнем - думаю, це буде проблемою Арсенала, саме через вони не зможуть виграти АПЛ", - сказав Грей.

Грей протягом кар’єри грав лівого оборонця та лівого вінгера.

Раніше повідомлялося, що Зінченка включено до десятки найкращих лівих захисників світу за 2023 рік.

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