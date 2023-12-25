"Зінченко – це тягар Арсенала": легендарний футболіст МЮ знищив українця під час матчу з Ліверпулем

Експерт уже не вперше критикує Олександра

Джерело - Mirror.

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Ґарі Невілл жорстко оцінив гру Олександра Зінченка під час центральної гри 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Ліверпулем та Арсеналом.

"Потрібно прибрати Зінченка, треба подивитись на лаву запасних. Він – це тягар. Знову втрачає м’яч проти такого топгравця, як Салах. Що він робить, намагаючись так грати на власній половині поля? У такій атмосфері та в матчі такого рівня..." – сказав Невілл, коментуючи поєдинок для Sky Sports.

Нагадаємо, саме з-під Зінченка Мохаммед Салах забив єдиний гол мерсисайдців у грі, ще в першому таймі встановивши підсумковий рахунок - 1:1.

А в другому таймі Олександр втратив м'яч на своїй половині поля, дозволивши Ліверпулю вибігти в небезпечну контратаку. В іншому епізоді українець втратив рівновагу перед чужим штрафним майданчиком, спровокувавши шалений вихід гравців "червоних" на ворота Арсенала 5 в 1, який завершився ударом у перекладину.

Невілл уже не вперше критикує Зінченка. Навесні він висловлював думку, що футболіст збірної України негативно впливає на емоційний стан одноклубників.

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