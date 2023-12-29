Зінченко отримав низьку оцінку за матч із Вест Гемом

Стала відома оцінка Олександра Зінченка

У рамках 19 туру АПЛ Арсенал поступився Вест Гему.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко отримав від Sofascore оцінку 6,8 бала. Менше тільки у Ріса Нелсона (6.4) та Едварда Нкетїї (6.6).

Олександр вийшов у стартовому складі. На 64-й хвилині його замінив Нелсон. Протягом цього часу Зінченко здійснив 2 відбори, 1 обіграш з дриблінгу, 5 випадків боротьби за позицію (1 успішний), 5 верхових дуелей (3 успішні), 8 втрат володіння, 1 фол, 78 доторків до м'яча, 66 передач (60 точних, 91%), 2 ключові передачі, 1 неточний навіс.