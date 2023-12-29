Головне
Шевченко, Світоліна та Усик – у списку 50 головних людей українського спорту-2023
Вчора 15:00 580
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Сьогодні 10:37 31998 2
37 років тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч
Сьогодні 10:05 12852
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році
Сьогодні 10:00 9099
Канада зіграє з Швецією, США - з Чехією: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 29 грудня
Сьогодні 07:40 270
Арсенал із Зінченком програв Вест Гему, Тоттенгем поступився Брайтону: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:13 805
Джима та Підручний фінішували 5 у Різдвяній гонці
Вчора 21:16 886
Беллінгем - найкращий молодий футболіст 2023 року за версією IFFHS
Вчора 21:06 414
Циганков повернувся до тренувань із Жироною
Вчора 20:32 601
Карлсен виграв чемпіонат світу у рапіді та захистив титул
Вчора 18:03 457
Прямі трансляції

Зінченко отримав низьку оцінку за матч із Вест Гемом

Стала відома оцінка Олександра Зінченка
Сьогодні 08:45 371 0
Зінченко отримав низьку оцінку за матч із Вест Гемом
Фото - Getty Images
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - sofascore.com.

У рамках 19 туру АПЛ Арсенал поступився Вест Гему.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко отримав від Sofascore оцінку 6,8 бала. Менше тільки у Ріса Нелсона (6.4) та Едварда Нкетїї (6.6).

Олександр вийшов у стартовому складі. На 64-й хвилині його замінив Нелсон. Протягом цього часу Зінченко здійснив 2 відбори, 1 обіграш з дриблінгу, 5 випадків боротьби за позицію (1 успішний), 5 верхових дуелей (3 успішні), 8 втрат володіння, 1 фол, 78 доторків до м'яча, 66 передач (60 точних, 91%), 2 ключові передачі, 1 неточний навіс.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів 8737
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 9099
37 років тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч 37 років тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч 12852
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 31998 2
Вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 300467 23
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 9526
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 336836 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 332169 9
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32723
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110651 4
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37584
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 46314