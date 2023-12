Відео дня: Мудрик заступився за партнера по Челсі, схопивши за горло зірку Ньюкасла

Михайло Мудрик жорстко відповів Бруно Гімараєсу після його грубого фолу проти футболіста Челсі на останніх секундах чвертьфінального матчу Кубка англійської ліги.

Український вінгер на емоціях підбіг до бразильської зірки Ньюкасла, заступившись за партнера по команді, й спробував схопити суперника чи то за горло, чи то за край футболки.

Mudryk response to Bruno Knockoff after that blatant foul ☠️ pic.twitter.com/xWb5G2HSMo