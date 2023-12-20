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Відео дня: Мудрик заступився за партнера по Челсі, схопивши за горло зірку Ньюкасла

Українець того вечора встигав усе!
Сьогодні 10:26 Андрій Дунець 774 0
Відео дня: Мудрик заступився за партнера по Челсі, схопивши за горло зірку Ньюкасла
#Англія, Кубок Ліги, #Ньюкасл, #Челсі, #Гімараес, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик жорстко відповів Бруно Гімараєсу після його грубого фолу проти футболіста Челсі на останніх секундах чвертьфінального матчу Кубка англійської ліги.

Український вінгер на емоціях підбіг до бразильської зірки Ньюкасла, заступившись за партнера по команді, й спробував схопити суперника чи то за горло, чи то за край футболки.

Відео

За свою бурхливу реакцію Мудрик отримав жовту картку.

Нагадаємо, цей матч узагалі став бенефісом Михайла, навіть попри те, що він з'явився на полі аж на 78-й хвилині. Коштовний вінгер Челсі в компенсований час врятував господарів від поразки, перевівши гру в серію пенальті, де реалізував останній удар своєї команди.

А ще вихідними іноземні фани у твіттері глузували з Мудрика за його меганеточний удар із далекої відстані в матчі АПЛ.

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