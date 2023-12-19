Джерело - Tribuna.com.
Найдорожчим українцем в АПЛ знову став захисник Арсенала Олександр Зінченко.
Про це повідомляє Transfermarkt.
Його цінник не змінився - 42 мільйони євро, а вінгера Челсі Михайла Мудрика подешевшав з 45 мільйонів євро до 40.
На третьому місці йде захисник Евертона Віталій Миколенко, ціна якого виросла з 25 мільйонів євро до 28.
Четверта сходинка - Ілля Забарний з Борнмута. Портал оцінює його у 25 мільйонів євро, раніше було 20.
З 1 мільйона євро до 2,5 виріс цінник півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка.
5 футболістів АПЛ оцінюються в понад 100 мільйонів євро: Ерлінґ Голанд з Манчестер Сіті - 180 мільйонів євро, Букайо Сака з Арсенала - 120, Деклан Райс з Арсенала та Родрі і Філіп Фоден з "Манчестер Сіті" - 110.