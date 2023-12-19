Transfermarkt оновив оціночну вартість футболістів чемпіонату Англії

Найдорожчим українцем в АПЛ знову став захисник Арсенала Олександр Зінченко.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Його цінник не змінився - 42 мільйони євро, а вінгера Челсі Михайла Мудрика подешевшав з 45 мільйонів євро до 40.

На третьому місці йде захисник Евертона Віталій Миколенко, ціна якого виросла з 25 мільйонів євро до 28.

Четверта сходинка - Ілля Забарний з Борнмута. Портал оцінює його у 25 мільйонів євро, раніше було 20.

З 1 мільйона євро до 2,5 виріс цінник півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка.

5 футболістів АПЛ оцінюються в понад 100 мільйонів євро: Ерлінґ Голанд з Манчестер Сіті - 180 мільйонів євро, Букайо Сака з Арсенала - 120, Деклан Райс з Арсенала та Родрі і Філіп Фоден з "Манчестер Сіті" - 110.