"Мудрик – один із найгірших трансферів усіх часів": іноземні фани кепкують з українця після неточного удару в матчі АПЛ

Для "гейту" в інтернеті достатньо одного епізоду...

Джерело - Чемпіон.

Невдалий удар Михайла Мудрика по воротах Шеффілд Юнайтед у матчі 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги здійняв хвилю кепкувань серед іноземних фанів у твіттері.

Епізод стався на 22-й хвилині гри, коли український вінгер "синіх" наважився на постріл із далекої відстані – м'яч закрутився так, що перетнув лінію поля аж поблизу кутового прапорця.

Відеозапис моменту в різних акаунтах лавиною став набирати перегляди, за лічені десятки хвилин досягнувши загальної позначки в кількасот тисяч.

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Не оминув увагою епізод навіть офіційний акаунт відомої букмекерської контори Paddy Power: "У майбутньому в бізнес-школах запровадять курс про те, як Шахтар виручив за Михайла Мудрика 100 мільйонів євро".

Звісно, висловилися також шанувальники сарказму:

"Я, коли дивлюся за ударом здалеку у виконанні Мудрика".

До слова, Челсі впевнено переміг Шеффілд із рахунком 2:0, а українець був замінений на 69-й хвилині матчу Енцо Фернандесом.

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