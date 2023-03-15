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Влада Зінченко підкорила фанів Арсенала емоційним святкуванням камбеку проти Борнмута - ВІДЕО

Сьогодні 17:41 Андрій Дунець 358 0
Яка щира реакція!
Влада Зінченко підкорила фанів Арсенала емоційним святкуванням камбеку проти Борнмута - ВІДЕО
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Олександр Зінченко, #Влада Седан, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Дружина Олександра Зінченка стала героїнею зворушливого відео після матчу 26-го туру АПЛ між Арсеналом та Борнмутом.

У тому поєдинку сталася шалена розв'язка. Господарі програвали з рахунком 0:2, але змогли вирвати перемогу буквально останнім ударом у грі - на 97-й хвилині красивим пострілом звитягу "канонірам" приніс Ріс Нелсон (3:2). Варто зазначити, що кутовий, який і призвів до вирішального голу, заробив саме український номінальний захисник лондонців.

Після зустрічі на одному з ютуб-каналів про Арсенал вийшла емоційна відеонарізка з того матчу. Під кінець запису з'являються кадри несамовитої радості Влади Зінченко.

Відео

В коментарях захоплюються дружиною лідера Арсенала. Примітно також, що відео за 10 днів набрало неймовірну кількість переглядів (54 тисячі), якщо зважати на кількість підписників каналу (лише 692 користувачі). Такими темпами аудиторія незабаром точно зросте!

Нагадаємо, минулого тижня Олександр Зінченко був визнаний найкращим гравцем лютого в Арсеналі. Відтак українець здобув звання найкращого футболіста місяця вдруге поспіль.

Зінченко – знову найкращий: як магічне ноу-хау українця веде Арсенал до чемпіонства

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