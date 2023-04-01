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Наймиліше відео дня: Влада та Єва Зінченко не поділили обійми з Олександром

Мабуть, найприємніша суперечка, яку ви сьогодні побачите
Сьогодні 07:30 Андрій Дунець 381 0
Наймиліше відео дня: Влада та Єва Зінченко не поділили обійми з Олександром
#Олександр Зінченко

Джерело - Інстаграм Олександра Зінченка.

Подружжя Зінченків синхронно виклало на своїх сторінках в інстаграмі зворушливе відео, яке демонструє, наскільки маленька дочка прив'язана до батька.

"Дай мені, будь ласка, обійняти тата. Хоч на секунду!" - вмовляє Єву Влада, але перша є непохитною.

Відео

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Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Нагадаємо, на початку березня дружина Зінченка підкорила фанів Арсенала емоційним святкуванням фантастичного камбеку проти Борнмута.

А ще раніше в мережі з'явилося відео, як донька Зінченка забиває свій перший гол на тренувальній базі Арсенала.

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