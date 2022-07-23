Для мене Манчестер назавжди залишиться синім: Влада Зінченко зворушливо попрощалася з Сіті

Напередодні Олександр Зінченко підписав 4-річний контракт з лондонським Арсеналом, ти самим перевернувши свою 6-річну манчестерську сторінку.

Дружина півзахисника, журналістка Влада Зінченко (Седан) зворушливо попрощалася з Манчестером.

"Перший раз я одягла футболку Сіті у 2019 році. Тоді мій майбутній чоловік уже був частиною манчестерської родини. Але мені довелося доводити своє місце на трибунах. У Манчестері ми навчилися піднімати трофеї, посміхатися у дощову погоду, приймати удари і бути дорослими. У футболках Сіті ми створили свою сім'ю і тут зробила перші кроки наша донька. Ми зустріли хороших друзів, надійних партнерів і людей, на яких рівняємось. Ми перегортаємо цю сторінку нашого футбольного життя, але не прощаємося.

Як журналіст я ще з більшим інтересом спостерігатиму за тим феноменом, яким є Манчестер Сіті. Тепер я зможу поглянути на це трохи по-іншому. Дякую за все, Манчестер Сіті. Для мене Манчестер назавжди залишиться синім", - написала дівчина.