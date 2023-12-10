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Як сильно я пишаюся своїм чоловіком: дружина Забарного виклала емоційний пост після перемоги Борнмута над МЮ

Дуже милий допис
Сьогодні 00:22 Андрій Дунець 231 0
Як сильно я пишаюся своїм чоловіком: дружина Забарного виклала емоційний пост після перемоги Борнмута над МЮ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Ілля Забарний

Джерело - Чемпіон.

Ангеліна Забарна, дружину захисника Борнмута Іллі Забарного, дуже вразила перемога "вишень" над Манчестер Юнайтед у матчі 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

"Сьогодні команда мого чоловіка виграла в Манчестер Юнайтед, а перед цим - у Крістал Пелес! Я не знаю, як описати те, як сильно я пишаюся своїм чоловіком!" - написала Забарна у сторіз свого інстаграма.

Нагадаємо, Борнмут сенсаційно на виїзді розгромив МЮ із рахунком 3:0. Підопічні Андоні Іраоли не програють уже 5 матчів поспіль, вигравши 4 з них, внаслідок чого відірвалися від зони вильоту вже на 10 очок.

Так виглядає солідність: Борнмут показав відеонарізку вдалих дій Забарного в останньому матчі АПЛ

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