Ми знали, що Зінченко універсальний футболіст, але не знали, що він може грати ще й на воротах!

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко став одним із героїв матчу 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Арсеналом та Брентфордом.

На 77-й хвилині гри українець у красивому падінні буквально виніс м'яч із лінії своїх воріт після небезпечного удару суперника.

Якби не Зінченко, тут, поза сумнівом, був би гол!

Відео

А наприкінці гри "каноніри" забили переможний гол і вийшли на перше місце в чемпіонаті!

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