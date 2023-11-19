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Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію

Сьогодні 17:59 Андрій Твердохліб 2531 0
Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію

Джерело - Чемпіон.

20 листопада збірна України ключовий матч кваліфікації Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" стане чинний чемпіон Європи, збірна Італії.

Історія очних зустрічей зі Скуадрою Адзуррою - невтішна для українців: усього дві нічиї у дев'яти матчах, і ті в товариських.

1. Україна - Італія (кваліфікація Євро-1996, 29 березня 1995 року) - 0:2

Уперше команди зустрілися в 1995 році на Республіканському стадіоні в Києві в межах кваліфікації чемпіонату Європи-1996. Італійці впевнено перемогли завдяки голам Ломбардо (12') та Дзоли (38').

2. Італія - Україна (кваліфікація Євро-1996, 11 листопада 1995 року) - 3:1

Перемогли італійці й удома на стадіоні Сан-Нікола в Барі. Хоча рахунок відкрила збірна України - Андрій Полунін вивів свою команду вперед уже на 19-й хвилині. А через 3 хвилини Раванеллі зрівняв рахунок. У другому таймі спочатку Раванеллі (49') оформив дубль, а згодом Мальдіні (54') встановив підсумковий рахунок.

3. Італія - Україна (товариський матч, 2 червня 2006 року) - 0:0

Третя гра між командами відбулася на початку літа 2006 року в межах підготовки до чемпіонату світу. У Лозанні, на стадіоні де Ля Понтес, команди голів не забили.

4. Італія - Україна (чемпіонат світу, 1/4 фіналу, 30 червня 2006 року) - 3:0

Наступного протистояння довелося очікувати недовго - менш як за місяць команди зійшлися у матчі зі вихід у півфінал ЧС-2006. Упевнена перемога майбутніх чемпіонів світу - 3:0. На 6-й хвилині Дзамбротта вивів "лазурних" уперед. А в другому таймі дубль Тоні (59', 69') розбив надії українців на півфінал. Однак, на думку фахівців і журналістів, рахунок на табло не відповідав перебігу гри - "синьо-жовті" не заслуговували розгрому, напевне, вирішальне значення відіграв швидкий гол у ворота Шовковського.

5. Італія - Україна (кваліфікація Євро-2008, 7 жовтня 2006 року) - 2:0

Того ж 2006 року команди зустрілися втретє за календарний рік. Цього разу у кваліфікації чемпіонату Європи-2008. Італійці знову перемогли на власному полі, а українці знову не забили. Голами за Скуадру Адзурру наприкінці матчу відзначилися Оддо (70') та Тоні (79').

6. Україна - Італія (кваліфікація Євро-2008, 12 вересня 2007 року) - 1:2

У тому ж "відборі" до Євро-2008 у домашній грі українці знову програли, але були як ніколи близько до нічиєї. Ді Натале вивів італійців уперед на 40-й хвилині. На 70-й - Андрій Шевченко встановив рівновагу, яка, щоправда, трималася недовго - на 77-й той самий Ді Натале приніс перемогу суперникам.

7. Україна - Італія (товариський матч, 29 березня 2011 року) - 0:2

Збірна України як господар Євро-2012 пропускала відбірковий турнір, тому для підготовки використовувала товариські матчі. Італійці завітали до Києва на стадіон Динамо імені Лобановського. 0:2 - перемога гостей. Голами відзначилися Россі (27') та Матрі (82').

8. Італія - Україна (товариський матч, 10 жовтня 2018 року) - 1:1

Другу для себе нічию збірна України здобула знову в товариській зустрічі. Матч на стадіоні Луїджі Ферраріса в Генуї завершився з рахунком 1:1. Італійців вивів уперед Бернардескі на 55-й хвилині, але через 7 хвилин Маліновський зрівняв рахунок, який більше не змінився.

9. Італія - Україна (кваліфікація Євро-2024, 12 вересня 2023 року) - 2:1

Востаннє команди зіграли в поточній кваліфікації чемпіонату Європи-2024 - знову Скуадра Адзурра святкувала перемогу. З мінімальною перевагою за рахунком, але не грою, у якій перевага підопічних Сколларрі була більш ніж відчутною, особливо в першому таймі. Власне кажучи, усі три голи в матчі було забито якраз у першій 45-хвилинці: за італійців дублем відзначився Фраттезі (перший гол після жахливої "обрізки" Судакова), за українців забив Ярмоленко наприкінці тайму.

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