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Жахлива обрізка Судакова призвела до швидкого гола збірної Італії у ворота України - ВІДЕО

Наші футболісти не були схожі самі на себе у стартові хвилини гри
Вчора 22:36 Андрій Дунець 673 0
Жахлива обрізка Судакова призвела до швидкого гола збірної Італії у ворота України - ВІДЕО
#Збірна України з футболу, #Георгій Судаков, #Збірна Італії з футболу, #Давіде Фраттезі

Джерело - Чемпіон.

Георгій Судаков дуже невдало зіграв на початку матчу 6-го туру кваліфікації Євро-2024 Італія - Україна.

На 12-й хвилині наш півзахисник послизнувся перед власним штрафним майданчиком, почавши гольову атаку суперника.

Справу довершив Давіде Фраттезі.

Відео

Детальніше відео гола

На перерву команди пішли за рахунку 2:1 на користь збірної Італії - ще раз забив Фраттезі, а також Андрій Ярмоленко.

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