Ярмоленко подарував Україні надію в кінці першого тайму матчу з Італією: відео гола

Чи не єдиний приємний момент першої половини зустрічі

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко забив "гол у роздягальну" в матчі 6-го туру кваліфікації Євро-2024 Італія - Україна.

На 41-й хвилині лідер нашої збірної підчатував на подарунок Федеріко Дімарко, розстрілявши зблизька вже порожній кут воріт.

Схоже, це був подарунок італійців у відповідь на наш подарунок, що стався на початку гри.

Відео

На перерву команди пішли за рахунку 2:1 на користь Італії.

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